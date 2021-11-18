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Культура
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Умер актер из "Ночного дозора"
Умер актер из "Ночного дозора" Игорь Савочкин - РИА Новости, 18.11.2021
Умер актер из "Ночного дозора"
Российский актер Игорь Савочкин умер на 59-м году жизни. Об этом в Facebook сообщила писательница и блогер Алеся Казанцева. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T15:44
2021-11-18T22:06
общество
россия
игорь савочкин
культура
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российский актер Игорь Савочкин умер на 59-м году жизни. Об этом в Facebook сообщила писательница и блогер Алеся Казанцева."Сейчас я узнала, что вчера ушел Игорь Савочкин... Игорь. Сердце мое сжимается и не разжимается. Спасибо тебе большое. Большое тебе спасибо, Игорь. Тот самый момент, когда хочется сказать: "А помнишь, как я один раз, ты мне еще сказал..." А сказать некому... Игорь, спасибо, что ты был добр", — написала она.Причина смерти не называется. Савочкин родился 4 мая 1963 года в селе Березовка Петровского района Саратовской области. Сначала окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства, а в 1991 году стал выпускником тeaтpaльного факультета Capaтовской гocyдapственной конcepватopии имени Собинова, где учился на курсе Риммы Беляковой и Георгия Банникова. Известность ему принесли работы в таких картинах, как "Ночной дозор", "Домашний арест", "Адмиралъ", "Левиафан".
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общество, россия, игорь савочкин
15:44 18.11.2021 (обновлено: 22:06 18.11.2021)
 
Умер актер из "Ночного дозора" Игорь Савочкин

Актер из фильма "Ночной дозор" Игорь Савочкин умер в возрасте 58 лет

© Кинокомпания ТАББАК / БАЗЕЛЕВС-ПРОДАКШН, 2004Кадр из фильма "Ночной дозор"
Кадр из фильма Ночной дозор
© Кинокомпания ТАББАК / БАЗЕЛЕВС-ПРОДАКШН, 2004
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российский актер Игорь Савочкин умер на 59-м году жизни. Об этом в Facebook сообщила писательница и блогер Алеся Казанцева.
"Сейчас я узнала, что вчера ушел Игорь Савочкин... Игорь. Сердце мое сжимается и не разжимается. Спасибо тебе большое. Большое тебе спасибо, Игорь. Тот самый момент, когда хочется сказать: "А помнишь, как я один раз, ты мне еще сказал..." А сказать некому... Игорь, спасибо, что ты был добр", — написала она.
Причина смерти не называется.
Савочкин родился 4 мая 1963 года в селе Березовка Петровского района Саратовской области. Сначала окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства, а в 1991 году стал выпускником тeaтpaльного факультета Capaтовской гocyдapственной конcepватopии имени Собинова, где учился на курсе Риммы Беляковой и Георгия Банникова. Известность ему принесли работы в таких картинах, как "Ночной дозор", "Домашний арест", "Адмиралъ", "Левиафан".
 
КультураОбществоРоссияИгорь Савочкин
 
 
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