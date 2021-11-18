https://ria.ru/20211118/sanktsii-1759633956.html

Зеленский ввел санкции против 28 человек, в том числе россиян

Зеленский ввел санкции против 28 человек, в том числе россиян - РИА Новости, 18.11.2021

Зеленский ввел санкции против 28 человек, в том числе россиян

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил очередной пакет санкций против граждан России. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T14:12

2021-11-18T14:12

2021-11-18T15:34

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КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил очередной пакет санкций против граждан России. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства."Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", — говорится в документе. Указ вступает в силу с момента опубликования.В перечне значатся 28 человек — 23 россиянина и пять граждан Украины. Всем им запрещается въезд на территорию Украины, они не смогут выводить капитал за пределы страны, размещать валютные ценности на украинских счетах, а их вклады заблокируют.Секретарь СНБО Алексей Данилов еще в августе пояснял, что речь идет людях, которых киевские власти считают причастными к "преследованию" украинцев в Крыму. В СБУ уточнили, что это 28 сотрудников разведки и спецслужб, которые "насаждают российские нарративы" в Крыму и Донбассе. Кроме того, включить в перечень планировалось 12 юридических лиц, в том числе крымские телеканалы, информагентства и интернет-издания.Последний раз Зеленский расширял санкционный список в начале ноября. Тогда в него попали 140 физических и 49 юридических лиц, которых обвинили в том, что они участвовали в организации выборов в Госдуму в Крыму и Донбассе.

https://ria.ru/20211105/ukraina-1757434325.html

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владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, в мире, украина, россия