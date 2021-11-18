https://ria.ru/20211118/samolety-1759442310.html

Лайнеры компании Airbus начали летать "по-гусиному"

Лайнеры компании Airbus начали летать "по-гусиному" - РИА Новости, 18.11.2021

Лайнеры компании Airbus начали летать "по-гусиному"

Французская компания Airbus протестировала новую систему полета клином, сообщает "Европульс". РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T05:23

2021-11-18T05:23

2021-11-18T10:24

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Французская компания Airbus протестировала новую систему полета клином, сообщает "Европульс".Два лайнера проделали путь от Тулузы до Монреаля, выстроившись в диагональ на расстоянии трех километров друг от друга. Такое же построение используют птицы, когда летят клином.Система позволила дальнему самолету "ловить" завихрения воздуха от летящего впереди, тем самым не используя свои двигатели на полную мощность. Во время эксперимента второму борту удалось сэкономить более шести тонн выбросов парниковых газов и пять процентов топлива.По мнению представителей компании, система полетов "по-гусиному" может значительно улучшить экологические характеристики коммерческих лайнеров. Уточняется, что использовать ее выгоднее на дальних перелетах, например, трансатлантических.

https://ria.ru/20211117/turist-1759398523.html

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канада, монреаль, тулуза, франция, новости - туризм, самолеты, перелеты, туризм, airbus