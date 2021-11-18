https://ria.ru/20211118/samolet-1759708133.html

В США разгорелся скандал из-за ролика с российским самолетом

В США разгорелся скандал из-за ролика с российским самолетом - РИА Новости, 18.11.2021

В США разгорелся скандал из-за ролика с российским самолетом

В США произошел скандал из-за кадров с российским пассажирским самолетом, которые показали в ролике в поддержку инфраструктурного законопроекта. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T19:57

2021-11-18T19:57

2021-11-18T20:14

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В США произошел скандал из-за кадров с российским пассажирским самолетом, которые показали в ролике в поддержку инфраструктурного законопроекта.Комитет демократической партии США по выборам в конгресс опубликовал 6 ноября на своем YouTube-канале ролик, в котором постарался объяснить основные положения нового двухпартийного проекта, продвигаемого лично президентом Джо Байденом."Меньше пробок по дороге на работу, более безопасные поездки на метро, автобусах и поездах, организация работы в аэропортах станет лучше", — произносит в кадре один из руководителей комитета.На словах об аэропортах появляется кадр с самолетом "Аэрофлота", который не имеет никакого отношения к этому законопроекту. Американский телеканал Fox News обратил внимание на ошибку демократов."Использовать российский самолет в таком ролике как минимум странно. Стоит провести расследование относительно их некомпетентности", — сказал Fox News представитель национального республиканского комитета по выборам в конгресс Майк Берг.Пользователи Twitter также не оставили ляп без внимания."Иными словами, суть законопроекта в том, чтобы заменить американские самолеты на российские?" — пошутил комментатор."А может инфраструктурный законопроект Байдена нацелен на финансирование российской инфраструктуры", — добавил другой пользователь.Инфраструктурный законопроект — реформа президента США, на которую предполагается потратить 4,5 триллиона долларов. Представили его еще в конце марта, и сразу после этого документ вызвал споры в обществе из-за высокой стоимости.

https://ria.ru/20210523/skandal-1733552706.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, джо байден, аэрофлот