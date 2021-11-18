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В США разгорелся скандал из-за ролика с российским самолетом
В США разгорелся скандал из-за ролика с российским самолетом - РИА Новости, 18.11.2021
В США разгорелся скандал из-за ролика с российским самолетом
В США произошел скандал из-за кадров с российским пассажирским самолетом, которые показали в ролике в поддержку инфраструктурного законопроекта. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T19:57
2021-11-18T20:14
в мире
сша
джо байден
аэрофлот
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В США произошел скандал из-за кадров с российским пассажирским самолетом, которые показали в ролике в поддержку инфраструктурного законопроекта.Комитет демократической партии США по выборам в конгресс опубликовал 6 ноября на своем YouTube-канале ролик, в котором постарался объяснить основные положения нового двухпартийного проекта, продвигаемого лично президентом Джо Байденом."Меньше пробок по дороге на работу, более безопасные поездки на метро, автобусах и поездах, организация работы в аэропортах станет лучше", — произносит в кадре один из руководителей комитета.На словах об аэропортах появляется кадр с самолетом "Аэрофлота", который не имеет никакого отношения к этому законопроекту. Американский телеканал Fox News обратил внимание на ошибку демократов."Использовать российский самолет в таком ролике как минимум странно. Стоит провести расследование относительно их некомпетентности", — сказал Fox News представитель национального республиканского комитета по выборам в конгресс Майк Берг.Пользователи Twitter также не оставили ляп без внимания."Иными словами, суть законопроекта в том, чтобы заменить американские самолеты на российские?" — пошутил комментатор."А может инфраструктурный законопроект Байдена нацелен на финансирование российской инфраструктуры", — добавил другой пользователь.Инфраструктурный законопроект — реформа президента США, на которую предполагается потратить 4,5 триллиона долларов. Представили его еще в конце марта, и сразу после этого документ вызвал споры в обществе из-за высокой стоимости.
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в мире, сша, джо байден, аэрофлот
19:57 18.11.2021 (обновлено: 20:14 18.11.2021)
 
В США разгорелся скандал из-за ролика с российским самолетом

Комитет демократической партии США попал в скандал из-за кадров с российским самолетом

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Самолет авиакомпании "Аэрофлот"
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В США произошел скандал из-за кадров с российским пассажирским самолетом, которые показали в ролике в поддержку инфраструктурного законопроекта.
Комитет демократической партии США по выборам в конгресс опубликовал 6 ноября на своем YouTube-канале ролик, в котором постарался объяснить основные положения нового двухпартийного проекта, продвигаемого лично президентом Джо Байденом.
"Меньше пробок по дороге на работу, более безопасные поездки на метро, автобусах и поездах, организация работы в аэропортах станет лучше", — произносит в кадре один из руководителей комитета.
На словах об аэропортах появляется кадр с самолетом "Аэрофлота", который не имеет никакого отношения к этому законопроекту. Американский телеканал Fox News обратил внимание на ошибку демократов.
"Использовать российский самолет в таком ролике как минимум странно. Стоит провести расследование относительно их некомпетентности", — сказал Fox News представитель национального республиканского комитета по выборам в конгресс Майк Берг.
Пользователи Twitter также не оставили ляп без внимания.
"А что у них с самолетом?" — написал один из них.
"Иными словами, суть законопроекта в том, чтобы заменить американские самолеты на российские?" — пошутил комментатор.
"А может инфраструктурный законопроект Байдена нацелен на финансирование российской инфраструктуры", — добавил другой пользователь.
Инфраструктурный законопроект — реформа президента США, на которую предполагается потратить 4,5 триллиона долларов. Представили его еще в конце марта, и сразу после этого документ вызвал споры в обществе из-за высокой стоимости.
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