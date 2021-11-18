https://ria.ru/20211118/saakashvili-1759679182.html

Саакашвили потерял сознание в тюрьме, заявил его адвокат

Саакашвили потерял сознание в тюрьме, заявил его адвокат - РИА Новости, 18.11.2021

Саакашвили потерял сознание в тюрьме, заявил его адвокат

Объявивший голодовку экс-президент Грузии Михаил Саакашвили упал в оборок в тюрьме, сообщил его адвокат Бека Басилая. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T17:28

2021-11-18T17:28

2021-11-18T19:18

в мире

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — РИА Новости. Объявивший голодовку экс-президент Грузии Михаил Саакашвили упал в оборок в тюрьме, сообщил его адвокат Бека Басилая.По его словам, Саакашвили унесли куда-то на носилках. В пенитенциарной службе уточнили, что состояние бывшего главы государства стабильное. По словам тюремного реаниматолога, его поместили в реанимацию, он пришел в себя."Саакашвили переведен в реанимационное отделение, он абсолютно контактен, находится в сознании", — рассказала журналистам врач, добавив, что у него произошла короткая потеря сознания после падения.Ранее политик в письме омбудсмену Украины по правам человека Людмиле Денисовой жаловался, что уже несколько день почти не встает, а личный врач Николоз Кипшидзе говорил, что его пациенту трудно передвигаться и из-за длительной голодовки у него появилась желтизна.Специальная пенитенциарная служба Грузии в ноябре обнародовала видео с участием экс-президента, на котором его силой затаскивают в палату тюремной больницы. В ответ он ругается с конвоирами и пытается их ударить. По словам адвокатов, поводом для недовольства Саакашвили стало то, что его обещали поместить в гражданскую больницу, но обманули. Экс-президента задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся с Украины. На родине политика осудили заочно по нескольким делам, приговорив к тюремному заключению. Еще по некоторым он обвиняется. После того как его заключили под стражду, Саакашвили объявил голодовку.

https://radiosputnik.ria.ru/20211118/saakashvili-1759699821.html

https://ria.ru/20211117/saakashvili-1759488233.html

https://ria.ru/20211116/saakashvili-1759381286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии