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Саакашвили потерял сознание в тюрьме, заявил его адвокат
Саакашвили потерял сознание в тюрьме, заявил его адвокат - РИА Новости, 18.11.2021
Саакашвили потерял сознание в тюрьме, заявил его адвокат
Объявивший голодовку экс-президент Грузии Михаил Саакашвили упал в оборок в тюрьме, сообщил его адвокат Бека Басилая. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T17:28
2021-11-18T19:18
в мире
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — РИА Новости. Объявивший голодовку экс-президент Грузии Михаил Саакашвили упал в оборок в тюрьме, сообщил его адвокат Бека Басилая.По его словам, Саакашвили унесли куда-то на носилках. В пенитенциарной службе уточнили, что состояние бывшего главы государства стабильное. По словам тюремного реаниматолога, его поместили в реанимацию, он пришел в себя."Саакашвили переведен в реанимационное отделение, он абсолютно контактен, находится в сознании", — рассказала журналистам врач, добавив, что у него произошла короткая потеря сознания после падения.Ранее политик в письме омбудсмену Украины по правам человека Людмиле Денисовой жаловался, что уже несколько день почти не встает, а личный врач Николоз Кипшидзе говорил, что его пациенту трудно передвигаться и из-за длительной голодовки у него появилась желтизна.Специальная пенитенциарная служба Грузии в ноябре обнародовала видео с участием экс-президента, на котором его силой затаскивают в палату тюремной больницы. В ответ он ругается с конвоирами и пытается их ударить. По словам адвокатов, поводом для недовольства Саакашвили стало то, что его обещали поместить в гражданскую больницу, но обманули. Экс-президента задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся с Украины. На родине политика осудили заочно по нескольким делам, приговорив к тюремному заключению. Еще по некоторым он обвиняется. После того как его заключили под стражду, Саакашвили объявил голодовку.
https://radiosputnik.ria.ru/20211118/saakashvili-1759699821.html
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в мире, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
17:28 18.11.2021 (обновлено: 19:18 18.11.2021)
 
Саакашвили потерял сознание в тюрьме, заявил его адвокат

Адвокат: Саакашвили упал в тюрьме и потерял сознание

© REUTERS / Special Penitentiary Service of GeorgiaМихаил Саакашвили в палате тюремной больницы в Тбилиси
Михаил Саакашвили в палате тюремной больницы в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© REUTERS / Special Penitentiary Service of Georgia
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 18 ноя — РИА Новости. Объявивший голодовку экс-президент Грузии Михаил Саакашвили упал в оборок в тюрьме, сообщил его адвокат Бека Басилая.
"Когда он выходил для встречи с адвокатами, он упал <...> был без сознания, ему пальцами открывали глаза <...>", — сказал он журналистам.
По его словам, Саакашвили унесли куда-то на носилках.
В пенитенциарной службе уточнили, что состояние бывшего главы государства стабильное. По словам тюремного реаниматолога, его поместили в реанимацию, он пришел в себя.
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"Пальцами открывали глаза". Адвокат Саакашвили об инциденте в тюрьме
"Саакашвили переведен в реанимационное отделение, он абсолютно контактен, находится в сознании", — рассказала журналистам врач, добавив, что у него произошла короткая потеря сознания после падения.
Ранее политик в письме омбудсмену Украины по правам человека Людмиле Денисовой жаловался, что уже несколько день почти не встает, а личный врач Николоз Кипшидзе говорил, что его пациенту трудно передвигаться и из-за длительной голодовки у него появилась желтизна.
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Специальная пенитенциарная служба Грузии в ноябре обнародовала видео с участием экс-президента, на котором его силой затаскивают в палату тюремной больницы. В ответ он ругается с конвоирами и пытается их ударить. По словам адвокатов, поводом для недовольства Саакашвили стало то, что его обещали поместить в гражданскую больницу, но обманули.
Экс-президента задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся с Украины. На родине политика осудили заочно по нескольким делам, приговорив к тюремному заключению. Еще по некоторым он обвиняется.
После того как его заключили под стражду, Саакашвили объявил голодовку.
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В миреМихаил СаакашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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