https://ria.ru/20211118/ryabkov-1759719447.html

Рябков предостерег от нового ракетного кризиса в Европе

Рябков предостерег от нового ракетного кризиса в Европе - РИА Новости, 18.11.2021

Рябков предостерег от нового ракетного кризиса в Европе

Москву беспокоят перспективы появления в Европе ракет средней и меньшей дальности, надвигается новый кризис, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T22:01

2021-11-18T22:01

2021-11-18T22:01

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москву беспокоят перспективы появления в Европе ракет средней и меньшей дальности, надвигается новый кризис, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."У нас большие вопросы относительно перспективы появления в Европе ракет средней и меньшей дальности, к чему дело идет. Здесь, видимо, надвигается некий новый кризис", - сказал он в эфире Первого канала.По его словам, Москву также беспокоит, что США "понижают порог применения ядерного оружия, доктринально и материально к этому готовятся".В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. Соглашение прекратило действие 2 августа 2019 года.Президент РФ Владимир Путин позже озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД . В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах.На прошедшем в июне саммите НАТО его участники заявили, что не считают приемлемым предложение России о моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе после прекращения действия соответствующего договора.

https://ria.ru/20211118/dogovorennosti-1759665426.html

https://ria.ru/20211014/rakety-1754482036.html

сша

москва

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в мире, сша, москва, владимир путин, сергей рябков, нато, россия