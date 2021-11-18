https://ria.ru/20211118/rossiya-1759666180.html
Путин отметил вклад Москвы в урегулирование кризиса между Ереваном и Баку
Путин отметил вклад Москвы в урегулирование кризиса между Ереваном и Баку - РИА Новости, 18.11.2021
Путин отметил вклад Москвы в урегулирование кризиса между Ереваном и Баку
Недавние перестрелки на армяно-азербайджанской границе показали, что ситуация в этом регионе все еще до конца не успокоилась, в этих условиях возрастает роль... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:39
2021-11-18T16:39
2021-11-18T16:49
в мире
армения
азербайджан
россия
владимир путин
нагорный карабах
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Недавние перестрелки на армяно-азербайджанской границе показали, что ситуация в этом регионе все еще до конца не успокоилась, в этих условиях возрастает роль российской дипломатии для дальнейшего урегулирования, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин. Он напомнил, что год назад благодаря активным посредническим усилиям России был остановлен конфликт в Нагорном Карабахе."Однако недавние перестрелки на армяно-азербайджанской границе показали, что ситуация в этом регионе все еще до конца не успокоилась. Для обеспечения стабильности крайне востребованы усилия российского миротворческого контингента, как гаранта режима прекращения огня и безопасности мирного населения", - сказал Путин, выступая на Коллегии МИД РФ."Несомненно возрастает роль российской дипломатии в продолжении усилий по урегулированию спорных вопросов между Азербайджаном и Арменией", - подчеркнул российский лидер.
https://ria.ru/20211118/syunik-1759522471.html
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в мире, армения, азербайджан, россия, владимир путин, нагорный карабах, ситуация на армяно-азербайджанской границе
16:39 18.11.2021 (обновлено: 16:49 18.11.2021)
Путин отметил вклад Москвы в урегулирование кризиса между Ереваном и Баку
Путин: российские миротворцы востребованы для урегулирования ситуации в Закавказье