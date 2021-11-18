Россия "добивает нормандский формат", заявил Кулеба
Кулеба: опубликовав дипломатическую переписку, Россия добивает нормандский формат
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
КИЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Россия "добивает нормандский формат", опубликовав дипломатическую переписку, и подрывает доверие к себе, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что в последнее время позиция Москвы, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в нормандском формате по урегулированию на Украине подвергаются искажению. В связи с этим министерство опубликовало переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии.
"По поводу публикации дипломатической переписки, которая проходит в "нормандском формате". Знаете, хочется саркастично пошутить и потроллить, но на самом деле ничего хорошего в этом нет. Россия своими действиями просто добивает нормандский формат, демонстрирует, что она не заинтересована в его развитии. Но и, безусловно, подрывает остатки доверия к себе. Я могу сказать, мы договорились с немецким и французским коллегой, что не подарим России роскошь уничтожить нормандский формат чужими руками", - сказал Кулеба на брифинге в четверг.
По его словам, он также договорился с коллегами из Франции и Германии работать над привлечением России к переговорному процессу по Донбассу, к дипломатическим усилиям по урегулированию этого конфликта.
Ранее Кулеба заявил, что договорился с главами МИД Франции и ФРГ о необходимости сохранения "нормандский формата" на уровне глав МИД, стороны продолжат работать над организацией четырехсторонней встречи с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.
"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.