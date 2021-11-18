https://ria.ru/20211118/rossiya-1759615475.html

Россия "добивает нормандский формат", заявил Кулеба

Россия "добивает нормандский формат", заявил Кулеба - РИА Новости, 18.11.2021

Россия "добивает нормандский формат", заявил Кулеба

Россия "добивает нормандский формат", опубликовав дипломатическую переписку, и подрывает доверие к себе, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T12:55

2021-11-18T12:55

2021-11-18T12:55

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ситуация в днр и лнр

минские соглашения

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КИЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Россия "добивает нормандский формат", опубликовав дипломатическую переписку, и подрывает доверие к себе, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что в последнее время позиция Москвы, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в нормандском формате по урегулированию на Украине подвергаются искажению. В связи с этим министерство опубликовало переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии.По его словам, он также договорился с коллегами из Франции и Германии работать над привлечением России к переговорному процессу по Донбассу, к дипломатическим усилиям по урегулированию этого конфликта.Ранее Кулеба заявил, что договорился с главами МИД Франции и ФРГ о необходимости сохранения "нормандский формата" на уровне глав МИД, стороны продолжат работать над организацией четырехсторонней встречи с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова."Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

https://ria.ru/20211117/lavrov-1759546080.html

https://ria.ru/20211116/protest-1759268299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, германия, франция, мид украины, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр, минские соглашения, россия