https://ria.ru/20211118/ritorika-1759705694.html

В Совфеде отметили смягчение риторики США после саммита в Женеве

В Совфеде отметили смягчение риторики США после саммита в Женеве - РИА Новости, 18.11.2021

В Совфеде отметили смягчение риторики США после саммита в Женеве

США уменьшили жесткую риторику в отношении России, после саммита в Женеве подвижки есть, Вашингтон видит в Москве сильного партнера, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T19:31

2021-11-18T19:31

2021-11-18T19:31

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. США уменьшили жесткую риторику в отношении России, после саммита в Женеве подвижки есть, Вашингтон видит в Москве сильного партнера, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Президент РФ Владимир Путин в четверг, выступая на Коллегии МИД РФ, отметил, что позиции и интересы России и США зачастую кардинально расходятся, но Москва готова к контактам и диалогу. Он подчеркнул, что июньский саммит РФ-США в Женеве приоткрыл некоторые возможности для диалога и постепенного выравнивания отношений."Наш президент подтвердил, что он за сотрудничество. Он не закрывал двери ни перед одной страной, не переступал черту, не допускал неуважительных высказываний в отношении лидеров других государств", - сказал Джабаров.Он полагает, что после саммита в Женеве "подвижки есть", США уменьшили жесткую риторику в отношении России, однако "этот сигнал пока не услышали в Европе".По мнению Джабарова, на США серьезные впечатления произвели военные успехи России. "Соединенные Штаты уважают сильных партнеров и видят в Москве такого партнера. Наша экономика восстанавливается, идет перевооружение армии", - сказал он.Он также полагает, что со временем США вернут России ее дипломатическую собственность на территории Америки.

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