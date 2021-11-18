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В Совфеде отметили смягчение риторики США после саммита в Женеве
В Совфеде отметили смягчение риторики США после саммита в Женеве - РИА Новости, 18.11.2021
В Совфеде отметили смягчение риторики США после саммита в Женеве
США уменьшили жесткую риторику в отношении России, после саммита в Женеве подвижки есть, Вашингтон видит в Москве сильного партнера, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T19:31
2021-11-18T19:31
сша
москва
владимир путин
владимир джабаров
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. США уменьшили жесткую риторику в отношении России, после саммита в Женеве подвижки есть, Вашингтон видит в Москве сильного партнера, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Президент РФ Владимир Путин в четверг, выступая на Коллегии МИД РФ, отметил, что позиции и интересы России и США зачастую кардинально расходятся, но Москва готова к контактам и диалогу. Он подчеркнул, что июньский саммит РФ-США в Женеве приоткрыл некоторые возможности для диалога и постепенного выравнивания отношений."Наш президент подтвердил, что он за сотрудничество. Он не закрывал двери ни перед одной страной, не переступал черту, не допускал неуважительных высказываний в отношении лидеров других государств", - сказал Джабаров.Он полагает, что после саммита в Женеве "подвижки есть", США уменьшили жесткую риторику в отношении России, однако "этот сигнал пока не услышали в Европе".По мнению Джабарова, на США серьезные впечатления произвели военные успехи России. "Соединенные Штаты уважают сильных партнеров и видят в Москве такого партнера. Наша экономика восстанавливается, идет перевооружение армии", - сказал он.Он также полагает, что со временем США вернут России ее дипломатическую собственность на территории Америки.
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сша, москва, владимир путин, владимир джабаров, цены на нефть, россия
19:31 18.11.2021
 
В Совфеде отметили смягчение риторики США после саммита в Женеве

Сенатор Джабаров заявил, что США видят в России сильного партнера после саммита в Женеве

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. США уменьшили жесткую риторику в отношении России, после саммита в Женеве подвижки есть, Вашингтон видит в Москве сильного партнера, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Президент РФ Владимир Путин в четверг, выступая на Коллегии МИД РФ, отметил, что позиции и интересы России и США зачастую кардинально расходятся, но Москва готова к контактам и диалогу. Он подчеркнул, что июньский саммит РФ-США в Женеве приоткрыл некоторые возможности для диалога и постепенного выравнивания отношений.
"Наш президент подтвердил, что он за сотрудничество. Он не закрывал двери ни перед одной страной, не переступал черту, не допускал неуважительных высказываний в отношении лидеров других государств", - сказал Джабаров.
Он полагает, что после саммита в Женеве "подвижки есть", США уменьшили жесткую риторику в отношении России, однако "этот сигнал пока не услышали в Европе".
По мнению Джабарова, на США серьезные впечатления произвели военные успехи России. "Соединенные Штаты уважают сильных партнеров и видят в Москве такого партнера. Наша экономика восстанавливается, идет перевооружение армии", - сказал он.
Он также полагает, что со временем США вернут России ее дипломатическую собственность на территории Америки.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николаем Попеску пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
17:45
Лавров назвал заявления Запада по ситуации в Черном море смешными
 
СШАМоскваВладимир ПутинВладимир ДжабаровЦены на нефтьРоссия
 
 
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