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В ОБСЕ зафиксировали рост количества нарушений режима тишины в Донбассе

В ОБСЕ зафиксировали рост количества нарушений режима тишины в Донбассе - РИА Новости, 18.11.2021

В ОБСЕ зафиксировали рост количества нарушений режима тишины в Донбассе

Спецмониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине зафиксировала, что на прошлой неделе количество нарушений "режима тишины" у линии соприкосновения в Донбассе... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T22:56

2021-11-18T22:56

2021-11-18T22:56

в мире

киев

александр лукашевич

вооруженные силы украины

луганская народная республика

обсе

смм обсе

ситуация в днр и лнр

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ВЕНА, 18 ноя - РИА Новости. Спецмониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине зафиксировала, что на прошлой неделе количество нарушений "режима тишины" у линии соприкосновения в Донбассе увеличилось на 95%, сообщил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич."Обстановка в Донбассе тревожная, с тенденцией к ухудшению. Количество подтвержденных Спецмониторинговой миссией ОБСЕ (СММ) нарушений "режима тишины" у линии соприкосновения растет. На прошлой неделе оно увеличилось на 95% и составило свыше пяти тысяч. Миссия подтвердила жертвы и разрушения за последние недели. Три человека тяжело ранены в результате обстрела донецкого поселка Гольмовский", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.По его словам, миссией зафиксированы и новые разрушения гражданских объектов в Донецке, в луганском поселке Голубовское поврежден дом культуры, пострадали домостроения в Нижнем, территория Попаснянского водоканала."Всего с начала года миссия подтвердила данные о 84 жертвах, из которых не менее чем 63 человека (75%) были убиты или ранены в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и 18 – на подконтрольной ВСУ территории. Так кто кого обстреливает? Цифры говорят сами за себя", - подчеркнул дипломат.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20211118/vooruzhenie-1759717316.html

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в мире, киев, александр лукашевич, вооруженные силы украины, луганская народная республика, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр, россия