https://ria.ru/20211118/renking-1759711757.html

СУЭК — лидер рэнкинга ESG-прозрачности российских компаний

СУЭК — лидер рэнкинга ESG-прозрачности российских компаний - РИА Новости, 18.11.2021

СУЭК — лидер рэнкинга ESG-прозрачности российских компаний

Сибирская угольная энергетическая компания вошла в число лидеров рэнкинга ESG-прозрачности российских компаний рейтингового агентства "Эксперт РА", сообщает... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T20:25

2021-11-18T20:25

2021-11-18T20:25

новости суэк

сибирская угольная энергетическая компания

андрей мельниченко

эксперт ра

россия

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания вошла в число лидеров рэнкинга ESG-прозрачности российских компаний рейтингового агентства "Эксперт РА", сообщает пресс-служба СУЭК.Рэнкинг ESG-прозрачности, подготовленный "Эксперт РА", включает 134 компании из 21 сегмента рынка. Агентство отмечает, что только половина из них дает инвестору достаточную картину об общепринятых ESG-аспектах. Лучше всего компании раскрывают механизмы корпоративного управления, а статистику по экологии – хуже всего. В первой двадцатке, в которую входит СУЭК, компании, по мнению агентства, раскрывают нефинансовую информацию максимально полно или же с минимальными оговорками относительно полного максимума. В секторе угледобычи в рейтинге СУЭК уверенно занимает первое место.Накануне лидерство СУЭК в области устойчивого развития было подтверждено в ESG-рэнкинге российских компаний, который проводит агентство RAEX Europe.СУЭК — одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер — Андрей Мельниченко.

https://ria.ru/20211102/konkurs-1757408655.html

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сибирская угольная энергетическая компания, андрей мельниченко, эксперт ра, россия