СУЭК — лидер рэнкинга ESG-прозрачности российских компаний
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкCтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания вошла в число лидеров рэнкинга ESG-прозрачности российских компаний рейтингового агентства "Эксперт РА", сообщает пресс-служба СУЭК.
Рэнкинг ESG-прозрачности, подготовленный "Эксперт РА", включает 134 компании из 21 сегмента рынка. Агентство отмечает, что только половина из них дает инвестору достаточную картину об общепринятых ESG-аспектах. Лучше всего компании раскрывают механизмы корпоративного управления, а статистику по экологии – хуже всего. В первой двадцатке, в которую входит СУЭК, компании, по мнению агентства, раскрывают нефинансовую информацию максимально полно или же с минимальными оговорками относительно полного максимума. В секторе угледобычи в рейтинге СУЭК уверенно занимает первое место.
"Компания получила наивысшую оценку по всем показателям - раскрытие воздействия на окружающую среду (экологию, "Е"), раскрытие воздействия на общество (социальную сферу, "S"), раскрытие в области корпоративного управления ("G")", - говорится в пресс-релизе.
Накануне лидерство СУЭК в области устойчивого развития было подтверждено в ESG-рэнкинге российских компаний, который проводит агентство RAEX Europe.
СУЭК — одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер — Андрей Мельниченко.