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Новости СУЭК
https://ria.ru/20211118/renking-1759711757.html
СУЭК — лидер рэнкинга ESG-прозрачности российских компаний
СУЭК — лидер рэнкинга ESG-прозрачности российских компаний - РИА Новости, 18.11.2021
СУЭК — лидер рэнкинга ESG-прозрачности российских компаний
Сибирская угольная энергетическая компания вошла в число лидеров рэнкинга ESG-прозрачности российских компаний рейтингового агентства "Эксперт РА", сообщает... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T20:25
2021-11-18T20:25
новости суэк
сибирская угольная энергетическая компания
андрей мельниченко
эксперт ра
россия
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания вошла в число лидеров рэнкинга ESG-прозрачности российских компаний рейтингового агентства "Эксперт РА", сообщает пресс-служба СУЭК.Рэнкинг ESG-прозрачности, подготовленный "Эксперт РА", включает 134 компании из 21 сегмента рынка. Агентство отмечает, что только половина из них дает инвестору достаточную картину об общепринятых ESG-аспектах. Лучше всего компании раскрывают механизмы корпоративного управления, а статистику по экологии – хуже всего. В первой двадцатке, в которую входит СУЭК, компании, по мнению агентства, раскрывают нефинансовую информацию максимально полно или же с минимальными оговорками относительно полного максимума. В секторе угледобычи в рейтинге СУЭК уверенно занимает первое место.Накануне лидерство СУЭК в области устойчивого развития было подтверждено в ESG-рэнкинге российских компаний, который проводит агентство RAEX Europe.СУЭК — одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер — Андрей Мельниченко.
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сибирская угольная энергетическая компания, андрей мельниченко, эксперт ра, россия
20:25 18.11.2021
 

СУЭК — лидер рэнкинга ESG-прозрачности российских компаний

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкCтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания вошла в число лидеров рэнкинга ESG-прозрачности российских компаний рейтингового агентства "Эксперт РА", сообщает пресс-служба СУЭК.
Рэнкинг ESG-прозрачности, подготовленный "Эксперт РА", включает 134 компании из 21 сегмента рынка. Агентство отмечает, что только половина из них дает инвестору достаточную картину об общепринятых ESG-аспектах. Лучше всего компании раскрывают механизмы корпоративного управления, а статистику по экологии – хуже всего. В первой двадцатке, в которую входит СУЭК, компании, по мнению агентства, раскрывают нефинансовую информацию максимально полно или же с минимальными оговорками относительно полного максимума. В секторе угледобычи в рейтинге СУЭК уверенно занимает первое место.
"Компания получила наивысшую оценку по всем показателям - раскрытие воздействия на окружающую среду (экологию, "Е"), раскрытие воздействия на общество (социальную сферу, "S"), раскрытие в области корпоративного управления ("G")", - говорится в пресс-релизе.
Накануне лидерство СУЭК в области устойчивого развития было подтверждено в ESG-рэнкинге российских компаний, который проводит агентство RAEX Europe.
СУЭК — одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер — Андрей Мельниченко.
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Новости СУЭКСибирская угольная энергетическая компанияАндрей МельниченкоЭксперт РАРоссия
 
 
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