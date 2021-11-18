Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЯсноПонятно
Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.
https://ria.ru/20211118/regionteatr-1759602170.html
"Это абсурдизм, милок". Как живут (и выживают) региональные театры?
"Это абсурдизм, милок". Как живут (и выживают) региональные театры? - РИА Новости, 18.11.2021
"Это абсурдизм, милок". Как живут (и выживают) региональные театры?
Чем отличается провинциальный театр от столичного? От чего зависит популярность театра в маленьком городе? Как ищут актеров, если в городе нет театрального училища или вуза? Почему некоторые режиссеры предпочитают региональные театры столичным, а московские актеры наоборот — неохотно уезжают работать в провинцию?
2021-11-18T12:00
2021-11-18T14:28
яснопонятно
общество
искусство
досуг
подкаст
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759602060_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_b10679e5ccb1400062312d50f6fc8a49.jpg
«Это абсурдизм, милок». Как живут (и выживают) региональные театры?
Чем отличается провинциальный театр от столичного? От чего зависит популярность театра в маленьком городе? Как ищут актеров, если в городе нет театрального училища или вуза? Почему некоторые режиссеры предпочитают региональные театры столичным, а московские актеры наоборот — неохотно уезжают работать в провинцию?
audio/mpeg
«Это абсурдизм, милок». Как живут (и выживают) региональные театры?
Чем отличается провинциальный театр от столичного? От чего зависит популярность театра в маленьком городе? Как ищут актеров, если в городе нет театрального училища или вуза? Почему некоторые режиссеры предпочитают региональные театры столичным, а московские актеры наоборот — неохотно уезжают работать в провинцию?
audio/mpeg
Ольга Егошина — театровед, историк театра, театральный критик и арт-директор фестиваля "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры" — рассказала о работе региональных театров, их репертуаре, режиссерах и актерах.Эпизод подготовлен в партнерстве с V фестивалем "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры". Фестиваль проходит до 13 декабря в МосквеСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759602060_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_5c686a7003fa8b5631dac967a881df81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, искусство, досуг, подкаст, россия, аудио
12:00 18.11.2021 (обновлено: 14:28 18.11.2021)
 

"Это абсурдизм, милок". Как живут (и выживают) региональные театры?

ЯсноПонятно
«Это абсурдизм, милок». Как живут (и выживают) региональные театры?
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Чем отличается провинциальный театр от столичного? От чего зависит популярность театра в маленьком городе? Как ищут актеров, если в городе нет театрального училища или вуза? Почему некоторые режиссеры предпочитают региональные театры столичным, а московские актеры наоборот — неохотно уезжают работать в провинцию?
Ольга Егошина — театровед, историк театра, театральный критик и арт-директор фестиваля "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры" — рассказала о работе региональных театров, их репертуаре, режиссерах и актерах.
Эпизод подготовлен в партнерстве с V фестивалем "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры". Фестиваль проходит до 13 декабря в Москве
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
ЯсноПонятноОбществоИскусствоДосугПодкастРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50Диетолог рассказала, что будет, если каждый день есть горький шоколад
03:47В Приморье взяли под стражу депутата, подозреваемого в развращении ребенка
03:44Эксперт рассказал, когда допустима двухкомпонентная ревакцинация
03:39В 16 регионах ввели обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет
03:30В России создадут "суперреактор" для атомной энергетики будущего
03:20Северокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпы
03:15IT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефон
03:13Неонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родам
02:50На Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить Крым
02:38Адвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсека
02:35Россиянам посоветовали самую полезную рыбу
02:20В Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощность
02:16Опубликовано видео жесткого задержания школьницы полицейскими в Петербурге
02:15В винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годом
02:15Эксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылке
02:10В Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" Германии
01:56Институт философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и Шпильрейн
01:45Врач рассказала, как избежать тромбоза после коронавируса
01:40СМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных
01:39"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потери
Лента новостейМолния
Диетолог рассказала, что будет, если каждый день есть горький шоколадВ Приморье взяли под стражу депутата, подозреваемого в развращении ребенкаЭксперт рассказал, когда допустима двухкомпонентная ревакцинацияВ 16 регионах ввели обязательную вакцинацию для студентов старше 18 летВ России создадут "суперреактор" для атомной энергетики будущегоСеверокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпыIT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефонНеонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родамНа Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить КрымАдвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсекаРоссиянам посоветовали самую полезную рыбуВ Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощностьОпубликовано видео жесткого задержания школьницы полицейскими в ПетербургеВ винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годомЭксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылкеВ Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" ГерманииИнститут философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и ШпильрейнВрач рассказала, как избежать тромбоза после коронавирусаСМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потери