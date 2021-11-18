https://ria.ru/20211118/regionteatr-1759602170.html

"Это абсурдизм, милок". Как живут (и выживают) региональные театры?

"Это абсурдизм, милок". Как живут (и выживают) региональные театры? - РИА Новости, 18.11.2021

"Это абсурдизм, милок". Как живут (и выживают) региональные театры?

Чем отличается провинциальный театр от столичного? От чего зависит популярность театра в маленьком городе? Как ищут актеров, если в городе нет театрального училища или вуза? Почему некоторые режиссеры предпочитают региональные театры столичным, а московские актеры наоборот — неохотно уезжают работать в провинцию?

2021-11-18T12:00

2021-11-18T12:00

2021-11-18T14:28

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«Это абсурдизм, милок». Как живут (и выживают) региональные театры? Чем отличается провинциальный театр от столичного? От чего зависит популярность театра в маленьком городе? Как ищут актеров, если в городе нет театрального училища или вуза? Почему некоторые режиссеры предпочитают региональные театры столичным, а московские актеры наоборот — неохотно уезжают работать в провинцию? audio/mpeg

«Это абсурдизм, милок». Как живут (и выживают) региональные театры? Чем отличается провинциальный театр от столичного? От чего зависит популярность театра в маленьком городе? Как ищут актеров, если в городе нет театрального училища или вуза? Почему некоторые режиссеры предпочитают региональные театры столичным, а московские актеры наоборот — неохотно уезжают работать в провинцию? audio/mpeg

Ольга Егошина — театровед, историк театра, театральный критик и арт-директор фестиваля "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры" — рассказала о работе региональных театров, их репертуаре, режиссерах и актерах.Эпизод подготовлен в партнерстве с V фестивалем "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры". Фестиваль проходит до 13 декабря в МосквеСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, искусство, досуг, подкаст, россия, аудио