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В Белом доме не исключили скорый разговор Байдена и Путина
В Белом доме не исключили скорый разговор Байдена и Путина - РИА Новости, 18.11.2021
В Белом доме не исключили скорый разговор Байдена и Путина
Белый дом не исключает разговора президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным, но пока не готов анонсировать новые контакты на высшем РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T23:41
2021-11-18T23:41
в мире
сша
владимир путин
джо байден
дженнифер псаки
россия
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ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Белый дом не исключает разговора президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным, но пока не готов анонсировать новые контакты на высшем уровне, сказала журналистам официальный представитель американской администрации Джен Псаки."Мне нечего вам проанонсировать из того, что касается дополнительных контактов или звонков, или чего-то в этом роде с президентом (России Владимиром) Путиным... Я не исключаю, что президент Соединенных Штатов поговорит с президентом России в определенный момент в будущем", - сообщила она на брифинге.Российские представители ранее говорили, что беседа двух президентов может состоятся до конца года.
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, дженнифер псаки, россия
23:41 18.11.2021
 
В Белом доме не исключили скорый разговор Байдена и Путина

Пресс-секретарь Белого дома Псаки не исключила скорый разговор Байдена и Путина

© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Белый дом не исключает разговора президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным, но пока не готов анонсировать новые контакты на высшем уровне, сказала журналистам официальный представитель американской администрации Джен Псаки.
"Мне нечего вам проанонсировать из того, что касается дополнительных контактов или звонков, или чего-то в этом роде с президентом (России Владимиром) Путиным... Я не исключаю, что президент Соединенных Штатов поговорит с президентом России в определенный момент в будущем", - сообщила она на брифинге.
Российские представители ранее говорили, что беседа двух президентов может состоятся до конца года.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
21:19
Песков рассказал, какие темы будут обсуждать Путин и Байден на встрече
 
В миреСШАВладимир ПутинДжо БайденДженнифер ПсакиРоссия
 
 
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