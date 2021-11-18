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Рашкин заявил о готовности дать показания по инциденту с лосем
Рашкин заявил о готовности дать показания по инциденту с лосем - РИА Новости, 18.11.2021
Рашкин заявил о готовности дать показания по инциденту с лосем
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, комментируя инцидент с лосем, заявил, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T11:13
2021-11-18T11:13
2021-11-18T11:13
происшествия
валерий рашкин
вячеслав володин
юрий синельщиков
дело о незаконной охоте с участием рашкина
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, комментируя инцидент с лосем, заявил, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию.В четверг Рашкин, в конце октября задержанный в Саратовской области по подозрению в незаконной охоте, опубликовал на своем канале на YouTube видео, в котором рассказал, что застрелил лося."Я сходил на полиграф, ожидая, что будут какие-то вопросы ко мне с точки зрения правдивости… Я готов дать показания, от следствия не уклоняюсь", - сказал Рашкин в эфире "Эха Москвы".Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что представление Генпрокуратуры РФ о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности поступило в Госдуму.По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Как утверждал сам депутат, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного. Уголовное дело о незаконной охоте пока возбуждено по факту. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, расследованием уголовного дела о незаконной охоте в Саратовской области с участием Рашкина теперь занимается центральный аппарат СК РФ.Позднее депутат Госдумы Юрий Синельщиков (КПРФ) сообщил РИА Новости, что фракция коммунистов пока не получала результаты расследования по делу о задержании Рашкина.
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происшествия, валерий рашкин, вячеслав володин, юрий синельщиков, дело о незаконной охоте с участием рашкина
Рашкин заявил о готовности дать показания по инциденту с лосем
Рашкин сообщил о готовности дать показания по делу с лосем
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости.
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин
, комментируя инцидент с лосем, заявил, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию.
В четверг Рашкин, в конце октября задержанный в Саратовской области по подозрению в незаконной охоте, опубликовал на своем канале на YouTube видео, в котором рассказал, что застрелил лося.
"Я сходил на полиграф, ожидая, что будут какие-то вопросы ко мне с точки зрения правдивости… Я готов дать показания, от следствия не уклоняюсь", - сказал Рашкин в эфире "Эха Москвы".
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин
сообщил, что представление Генпрокуратуры РФ о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности поступило в Госдуму.
По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Как утверждал сам депутат, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного. Уголовное дело о незаконной охоте пока возбуждено по факту. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.
Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко
, расследованием уголовного дела о незаконной охоте в Саратовской области с участием Рашкина теперь занимается центральный аппарат СК РФ.
Позднее депутат Госдумы Юрий Синельщиков
(КПРФ) сообщил РИА Новости, что фракция коммунистов пока не получала результаты расследования по делу о задержании Рашкина.