https://ria.ru/20211118/rashkin-1759578157.html

Рашкин не давал показаний по поводу ситуации с лосем, заявил депутат

Рашкин не давал показаний по поводу ситуации с лосем, заявил депутат - РИА Новости, 18.11.2021

Рашкин не давал показаний по поводу ситуации с лосем, заявил депутат

Следственные и правоохранительные органы так и не вызвали депутата от КПРФ Валерия Рашкина для дачи показаний по инциденту с лосем, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T10:03

2021-11-18T10:03

2021-11-18T10:27

происшествия

валерий рашкин

вячеслав володин

дело о незаконной охоте с участием рашкина

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Следственные и правоохранительные органы так и не вызвали депутата от КПРФ Валерия Рашкина для дачи показаний по инциденту с лосем, заявил РИА Новости депутат Александр Ющенко (КПРФ)."За это время (после инцидента с лосем) следственные и правоохранительные органы так и не вызвали Валерия Рашкина для дачи показаний", - сказал Ющенко.Он отметил, что решение относительно Рашкина будет принято на следующем заседании фракции КПРФ в Госдуме, которое состоится во вторник.Ранее председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что представление Генпрокуратуры РФ о лишении задержанного в Саратовской области по подозрению в незаконной охоте депутата от КПРФ Рашкина депутатской неприкосновенности поступило в Госдуму.По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Как утверждает сам депутат, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного. Уголовное дело о незаконной охоте пока возбуждено по факту. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, расследованием уголовного дела о незаконной охоте в Саратовской области с участием Рашкина теперь занимается центральный аппарат СК РФ.Позднее депутат Госдумы Юрий Синельщиков (КПРФ) сообщил РИА Новости, что фракция коммунистов пока не получала результаты расследования по делу о задержании Рашкина. Также он рассказал, что по обращению адвокатов Рашкин прошел на полиграфе проверку, которая якобы подтвердила его версию произошедшего. При этом, по словам Синельщикова, пройденная проверка в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом не будет являться доказательством.

https://ria.ru/20211118/los-1759566673.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, валерий рашкин, вячеслав володин, дело о незаконной охоте с участием рашкина