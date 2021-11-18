10:03 18.11.2021 (обновлено: 10:27 18.11.2021)
Рашкин не давал показаний по поводу ситуации с лосем, заявил депутат
Депутат Ющенко: следствие не вызывало Рашкина для дачи показаний по инциденту с лосем
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Следственные и правоохранительные органы так и не вызвали депутата от КПРФ Валерия Рашкина для дачи показаний по инциденту с лосем, заявил РИА Новости депутат Александр Ющенко (КПРФ).
"За это время (после инцидента с лосем) следственные и правоохранительные органы так и не вызвали Валерия Рашкина для дачи показаний", - сказал Ющенко.
Он отметил, что решение относительно Рашкина будет принято на следующем заседании фракции КПРФ в Госдуме, которое состоится во вторник.
Ранее председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что представление Генпрокуратуры РФ о лишении задержанного в Саратовской области по подозрению в незаконной охоте депутата от КПРФ Рашкина депутатской неприкосновенности поступило в Госдуму.
По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Как утверждает сам депутат, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного. Уголовное дело о незаконной охоте пока возбуждено по факту. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.
Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, расследованием уголовного дела о незаконной охоте в Саратовской области с участием Рашкина теперь занимается центральный аппарат СК РФ.
Позднее депутат Госдумы Юрий Синельщиков (КПРФ) сообщил РИА Новости, что фракция коммунистов пока не получала результаты расследования по делу о задержании Рашкина. Также он рассказал, что по обращению адвокатов Рашкин прошел на полиграфе проверку, которая якобы подтвердила его версию произошедшего. При этом, по словам Синельщикова, пройденная проверка в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом не будет являться доказательством.