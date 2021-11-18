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Рада ратифицировала соглашение с Турцией о военном сотрудничестве
Рада ратифицировала соглашение с Турцией о военном сотрудничестве - РИА Новости, 18.11.2021
Рада ратифицировала соглашение с Турцией о военном сотрудничестве
Верховная рада Украины на заседании в четверг ратифицировала рамочное военное соглашение между украинским и турецким правительствами, такое решение поддержали... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T15:51
2021-11-18T16:04
в мире
киев
турция
владимир зеленский
министерство обороны украины
верховная рада украины
вооруженные силы украины
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Верховная рада Украины на заседании в четверг ратифицировала рамочное военное соглашение между украинским и турецким правительствами, такое решение поддержали 303 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.Соглашение было заключено 16 октября 2020 года в ходе официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию. Документ предполагает создание правовых основ для расширения и углубления украинского-турецкого сотрудничества в сфере обороны по 21 направлению.Сотрудничество стран будет, в частности, включать военную подготовку, взаимное участие в подготовке и совместных учениях, оборонной промышленности, обмен военной секретной информацией.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина закупила у Турции ударные беспилотники для "сдерживания" России и защиты своей территории. Позже пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что минобороны Украины и турецкая Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева. В конце октября генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе.
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киев
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в мире, киев, турция, владимир зеленский, министерство обороны украины, верховная рада украины, вооруженные силы украины, дмитрий кулеба
15:51 18.11.2021 (обновлено: 16:04 18.11.2021)
 
Рада ратифицировала соглашение с Турцией о военном сотрудничестве

Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение с Турцией о военном сотрудничестве

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Верховная рада Украины на заседании в четверг ратифицировала рамочное военное соглашение между украинским и турецким правительствами, такое решение поддержали 303 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
Соглашение было заключено 16 октября 2020 года в ходе официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию. Документ предполагает создание правовых основ для расширения и углубления украинского-турецкого сотрудничества в сфере обороны по 21 направлению.
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Сотрудничество стран будет, в частности, включать военную подготовку, взаимное участие в подготовке и совместных учениях, оборонной промышленности, обмен военной секретной информацией.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина закупила у Турции ударные беспилотники для "сдерживания" России и защиты своей территории. Позже пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что минобороны Украины и турецкая Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева. В конце октября генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе.
 
В миреКиевТурцияВладимир ЗеленскийМинистерство обороны УкраиныВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныДмитрий Кулеба
 
 
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