https://ria.ru/20211118/rada-1759655128.html
Рада ратифицировала соглашение с Турцией о военном сотрудничестве
Рада ратифицировала соглашение с Турцией о военном сотрудничестве - РИА Новости, 18.11.2021
Рада ратифицировала соглашение с Турцией о военном сотрудничестве
Верховная рада Украины на заседании в четверг ратифицировала рамочное военное соглашение между украинским и турецким правительствами, такое решение поддержали... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T15:51
2021-11-18T15:51
2021-11-18T16:04
в мире
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турция
владимир зеленский
министерство обороны украины
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вооруженные силы украины
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Верховная рада Украины на заседании в четверг ратифицировала рамочное военное соглашение между украинским и турецким правительствами, такое решение поддержали 303 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.Соглашение было заключено 16 октября 2020 года в ходе официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию. Документ предполагает создание правовых основ для расширения и углубления украинского-турецкого сотрудничества в сфере обороны по 21 направлению.Сотрудничество стран будет, в частности, включать военную подготовку, взаимное участие в подготовке и совместных учениях, оборонной промышленности, обмен военной секретной информацией.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина закупила у Турции ударные беспилотники для "сдерживания" России и защиты своей территории. Позже пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что минобороны Украины и турецкая Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева. В конце октября генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе.
https://ria.ru/20211031/bespilotnik-1757086764.html
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в мире, киев, турция, владимир зеленский, министерство обороны украины, верховная рада украины, вооруженные силы украины, дмитрий кулеба
15:51 18.11.2021 (обновлено: 16:04 18.11.2021)
Рада ратифицировала соглашение с Турцией о военном сотрудничестве
Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение с Турцией о военном сотрудничестве