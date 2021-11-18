https://ria.ru/20211118/rada-1759606656.html

Верховная Рада приняла закон об усилении защиты государственной границы

Верховная Рада приняла закон об усилении защиты государственной границы - РИА Новости, 18.11.2021

Верховная Рада приняла закон об усилении защиты государственной границы

Парламент Украины принял закон, которым усовершенствовал порядок использования боевой техники и вооружения личным составом госпогранслужбы страны, такое решение РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T12:16

2021-11-18T12:16

2021-11-18T12:16

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КИЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Парламент Украины принял закон, которым усовершенствовал порядок использования боевой техники и вооружения личным составом госпогранслужбы страны, такое решение на заседании в четверг поддержал 271 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.Документ еще должен подписать президент Украины.По словам одного из инициаторов закона, депутата от пропрезидентской партии "Слуга народа" Юрия Здебского, сейчас 70% сухопутного участка границы с Россией, Молдавией и Белоруссией не демаркирована. "За 30 лет независимости земли вдоль нашей границы разделили, и пограничникам приходится выставлять предупредительные знаки, здесь проходит граница, прямо в лесополосах. Они даже пройти и выполнить свои обязанности нормально не могут. По сути, у нас на границе дыра" - сказал депутат.Он отметил, что ранее пограничники использовали все силы и средства, руководствуясь подзаконными актами, приказами МВД, теперь их деятельность будет предусмотрена законодательно, а принятие отдельного документа прежде всего позволит обеспечить защиту госграницы Украины военными формированиями и правоохранительными органами на уровне закона.Новый закон предоставляет пограничникам право осуществлять визуальный осмотр лиц, вещей, транспортных средств и личный осмотр задержанных, осматривать и, в случае необходимости, изымать вещи, которые могут быть вещественными доказательствами или причинить вред жизни или здоровью людей. Закон также разрешает использовать огнестрельное оружие, в частности, для отражения нападения на военного или сотрудника госпогранслужбы в случае угрозы их жизни или здоровью, защиты людей от нападения, освобождения заложников или незаконно лишенных свободы. Также оружие можно применять для отражения нападения на охраняемые объекты, задержания пытающегося сбежать лица, совершившего тяжкое преступление.Пограничникам разрешается использовать наручники, шлемы, сетки для связывания, резиновые и пластиковые дубинки, средства, снаряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия, средства принудительной остановки транспортного средства.Кроме того, пограничники смогут использовать огнестрельное оружие для остановки транспортного средства, разрешается даже его повредить, если водитель своими действиями создает угрозу жизни или здоровью человека. Они смогут принудительно прекращать полет беспилотника в пределах пограничной полосы, над или вблизи кораблей, катеров и судов обеспечения погранслужбы, а также чтобы не допустить попытки насильственного завладения оружием, боевой и другой техникой и предотвратить угон воздушного судна.Согласно документу, пограничники также смогут для защиты и охраны госграницы использовать и применять технические средства пограничного контроля, инженерные боеприпасы, постройки и ограждения.

https://ria.ru/20211118/krym-1759563511.html

https://ria.ru/20211117/peregovory-1759478201.html

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в мире, украина, белоруссия, молдавия, верховная рада украины, россия