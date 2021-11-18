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Путин присвоил звание заслуженного артиста диктору Кочергину
Путин присвоил звание заслуженного артиста диктору Кочергину - РИА Новости, 18.11.2021
Путин присвоил звание заслуженного артиста диктору Кочергину
Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ диктору и тележурналисту Евгению Кочергину, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T23:15
2021-11-18T23:15
2021-11-18T23:15
общество
владимир путин
россия
евгений кочергин
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ диктору и тележурналисту Евгению Кочергину, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Присвоить почетные звания... "Заслуженный артист Российской Федерации" Кочергину Евгению Александровичу - диктору, город Москва", - говорится в документе.
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общество, владимир путин, россия, евгений кочергин
Путин присвоил звание заслуженного артиста диктору Кочергину
Путин присвоил звание заслуженного артиста России диктору Кочергину