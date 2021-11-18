https://ria.ru/20211118/putin-1759721188.html

Путин подписал указ о награждении 25 врачей из семи регионов

Путин подписал указ о награждении 25 врачей из семи регионов - РИА Новости, 18.11.2021

Путин подписал указ о награждении 25 врачей из семи регионов

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении Почетными грамотами и об объявлении благодарности за большой вклад в борьбу с... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T22:20

2021-11-18T22:20

2021-11-18T22:20

распространение коронавируса

общество

владимир путин

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении Почетными грамотами и об объявлении благодарности за большой вклад в борьбу с распространением с коронавирусной инфекции 25 врачам из семи регионов, включая Москву, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно распоряжению, "за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией ... самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга" Почетной грамотой президента РФ награждены четыре врача из Ярославской, Томской и Рязанской областей. Благодарности же объявлены 20 сотрудникам медучреждений из Смоленской, Томской, Белгородской, Владимирской, Рязанской областей и Москвы.Также "за большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции" объявлена благодарность президента РФ врачу из Смоленской области.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, здоровье - общество, коронавирус в россии