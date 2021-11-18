https://ria.ru/20211118/putin-1759721188.html
Путин подписал указ о награждении 25 врачей из семи регионов
Путин подписал указ о награждении 25 врачей из семи регионов - РИА Новости, 18.11.2021
Путин подписал указ о награждении 25 врачей из семи регионов
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении Почетными грамотами и об объявлении благодарности за большой вклад в борьбу с... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T22:20
2021-11-18T22:20
2021-11-18T22:20
распространение коронавируса
общество
владимир путин
здоровье - общество
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_0:1539:2048:2691_1920x0_80_0_0_acff2f926462e2650cf6df9615673e28.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении Почетными грамотами и об объявлении благодарности за большой вклад в борьбу с распространением с коронавирусной инфекции 25 врачам из семи регионов, включая Москву, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно распоряжению, "за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией ... самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга" Почетной грамотой президента РФ награждены четыре врача из Ярославской, Томской и Рязанской областей. Благодарности же объявлены 20 сотрудникам медучреждений из Смоленской, Томской, Белгородской, Владимирской, Рязанской областей и Москвы.Также "за большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции" объявлена благодарность президента РФ врачу из Смоленской области.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_0:1373:2048:2909_1920x0_80_0_0_bf399a866ca0bda335a51e39d284afc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, здоровье - общество, коронавирус в россии
Путин подписал указ о награждении 25 врачей из семи регионов
Путин подписал указ о награждении Почетными грамотами 25 врачей из семи регионов