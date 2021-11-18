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Песков рассказал, какие темы будут обсуждать Путин и Байден на встрече
Песков рассказал, какие темы будут обсуждать Путин и Байден на встрече - РИА Новости, 18.11.2021
Песков рассказал, какие темы будут обсуждать Путин и Байден на встрече
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о темах переговоров Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, которые могут пройти уже до РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T21:19
2021-11-18T22:48
в мире
украина
нато
сша
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
россия
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о темах переговоров Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, которые могут пройти уже до конца этого года.Он уточнил, что конкретных сроков встречи пока нет, но контакты возможны до нового года."Но может быть — и позже. Это будет зависеть от того, насколько сойдутся графики президентов и какой формат они выберут", — добавил Песков.По его словам, для Москвы предпочтительнее видеоформат, но решать будут главы государств.Как заявил в четверг сам Путин, выступая на расширенной коллегии МИД, прошедший в июне саммит с Байденом в Женеве "приоткрыл некоторые возможности для диалога и постепенного выравнивания &lt;...&gt; отношений".Посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что и у Москвы, и у Вашингтона "есть понимание о проведении следующего контакта в обозримой перспективе". Но говорить о конкретике пока преждевременно, добавил дипломат.
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в мире, украина, нато, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия
21:19 18.11.2021 (обновлено: 22:48 18.11.2021)
 
Песков рассказал, какие темы будут обсуждать Путин и Байден на встрече

Песков: Украина и НАТО станут темами обсуждения на онлайн-встрече Путина и Байдена

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о темах переговоров Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, которые могут пройти уже до конца этого года.

"Естественно, Украина: много споров вокруг Украины. Естественно, вокруг Украины будет и то, что для нас является провокационными действиями вооруженных сил НАТО у наших границ, что не может нас оставлять равнодушными и вызывает обеспокоенность, а главное — вызывает необходимость принятия адекватных мер, но, принимая эти меры, мы действуем на своей собственной территории", — сообщил представитель Кремля в эфире Первого канала.

Он уточнил, что конкретных сроков встречи пока нет, но контакты возможны до нового года.
"Но может быть — и позже. Это будет зависеть от того, насколько сойдутся графики президентов и какой формат они выберут", — добавил Песков.
По его словам, для Москвы предпочтительнее видеоформат, но решать будут главы государств.
Как заявил в четверг сам Путин, выступая на расширенной коллегии МИД, прошедший в июне саммит с Байденом в Женеве "приоткрыл некоторые возможности для диалога и постепенного выравнивания <...> отношений".
Посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что и у Москвы, и у Вашингтона "есть понимание о проведении следующего контакта в обозримой перспективе". Но говорить о конкретике пока преждевременно, добавил дипломат.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
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В миреУкраинаНАТОСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковДжо БайденРоссия
 
 
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