21:19 18.11.2021 (обновлено: 22:48 18.11.2021)
Песков рассказал, какие темы будут обсуждать Путин и Байден на встрече
Песков: Украина и НАТО станут темами обсуждения на онлайн-встрече Путина и Байдена
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о темах переговоров Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, которые могут пройти уже до конца этого года.
"Естественно, Украина: много споров вокруг Украины. Естественно, вокруг Украины будет и то, что для нас является провокационными действиями вооруженных сил НАТО у наших границ, что не может нас оставлять равнодушными и вызывает обеспокоенность, а главное — вызывает необходимость принятия адекватных мер, но, принимая эти меры, мы действуем на своей собственной территории", — сообщил представитель Кремля в эфире Первого канала.
Он уточнил, что конкретных сроков встречи пока нет, но контакты возможны до нового года.
"Но может быть — и позже. Это будет зависеть от того, насколько сойдутся графики президентов и какой формат они выберут", — добавил Песков.
По его словам, для Москвы предпочтительнее видеоформат, но решать будут главы государств.
Как заявил в четверг сам Путин, выступая на расширенной коллегии МИД, прошедший в июне саммит с Байденом в Женеве "приоткрыл некоторые возможности для диалога и постепенного выравнивания <...> отношений".
Посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что и у Москвы, и у Вашингтона "есть понимание о проведении следующего контакта в обозримой перспективе". Но говорить о конкретике пока преждевременно, добавил дипломат.