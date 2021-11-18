https://ria.ru/20211118/putin-1759716027.html

Песков рассказал, какие темы будут обсуждать Путин и Байден на встрече

Песков рассказал, какие темы будут обсуждать Путин и Байден на встрече - РИА Новости, 18.11.2021

Песков рассказал, какие темы будут обсуждать Путин и Байден на встрече

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о темах переговоров Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, которые могут пройти уже до РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T21:19

2021-11-18T21:19

2021-11-18T22:48

в мире

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нато

сша

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дмитрий песков

джо байден

россия

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о темах переговоров Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, которые могут пройти уже до конца этого года.Он уточнил, что конкретных сроков встречи пока нет, но контакты возможны до нового года."Но может быть — и позже. Это будет зависеть от того, насколько сойдутся графики президентов и какой формат они выберут", — добавил Песков.По его словам, для Москвы предпочтительнее видеоформат, но решать будут главы государств.Как заявил в четверг сам Путин, выступая на расширенной коллегии МИД, прошедший в июне саммит с Байденом в Женеве "приоткрыл некоторые возможности для диалога и постепенного выравнивания <...> отношений".Посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что и у Москвы, и у Вашингтона "есть понимание о проведении следующего контакта в обозримой перспективе". Но говорить о конкретике пока преждевременно, добавил дипломат.

https://ria.ru/20211118/napryazhenie-1759677188.html

украина

сша

россия

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в мире, украина, нато, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия