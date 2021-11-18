https://ria.ru/20211118/putin-1759695722.html
Путин предложил увеличить прожиточный минимум
Путин предложил увеличить прожиточный минимум - РИА Новости, 18.11.2021
Путин предложил увеличить прожиточный минимум
Президент РФ Владимир Путин предложил на 2022 год увеличить прожиточный минимум на 8,6%, до 12 654 рублей. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T18:38
2021-11-18T18:38
2021-11-18T18:55
общество
экономика
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757380953_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_414d329258b9bdbaa9c92a259b5a59cf.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил на 2022 год увеличить прожиточный минимум на 8,6%, до 12 654 рублей.Президент напомнил, что в проекте федерального бюджета на будущий год "сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%", и отметил, что "этого недостаточно", потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы."Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц. Это на 1 тысячу рублей больше, чем сегодня", - сказал Путин на совещании.Кроме того, в 2022 году минимальный размер оплаты труда также должен вырасти на 8,6%, до 13890 рублей.
https://ria.ru/20210921/zarplaty-1751142280.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757380953_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8589791bc7f886de407a1c218d0b6378.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, экономика, владимир путин, россия
18:38 18.11.2021 (обновлено: 18:55 18.11.2021)
Путин предложил увеличить прожиточный минимум
Путин предложил увеличить прожиточный минимум до 12 654 рублей в 2022 году
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
предложил на 2022 год увеличить прожиточный минимум на 8,6%, до 12 654 рублей.
Президент напомнил, что в проекте федерального бюджета на будущий год "сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%", и отметил, что "этого недостаточно", потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы.
"Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц. Это на 1 тысячу рублей больше, чем сегодня", - сказал Путин на совещании.
Кроме того, в 2022 году минимальный размер оплаты труда также должен вырасти на 8,6%, до 13890 рублей.