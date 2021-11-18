https://ria.ru/20211118/putin-1759695722.html

Путин предложил увеличить прожиточный минимум

Путин предложил увеличить прожиточный минимум - РИА Новости, 18.11.2021

Путин предложил увеличить прожиточный минимум

Президент РФ Владимир Путин предложил на 2022 год увеличить прожиточный минимум на 8,6%, до 12 654 рублей. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T18:38

2021-11-18T18:38

2021-11-18T18:55

общество

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил на 2022 год увеличить прожиточный минимум на 8,6%, до 12 654 рублей.Президент напомнил, что в проекте федерального бюджета на будущий год "сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%", и отметил, что "этого недостаточно", потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы."Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц. Это на 1 тысячу рублей больше, чем сегодня", - сказал Путин на совещании.Кроме того, в 2022 году минимальный размер оплаты труда также должен вырасти на 8,6%, до 13890 рублей.

https://ria.ru/20210921/zarplaty-1751142280.html

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общество, экономика, владимир путин, россия