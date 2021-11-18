https://ria.ru/20211118/putin-1759667935.html

Путин заявил о сужении возможностей для сотрудничества с ЕС

Путин заявил о сужении возможностей для сотрудничества с ЕС - РИА Новости, 18.11.2021

Путин заявил о сужении возможностей для сотрудничества с ЕС

С сожалением приходится констатировать, что возможности для сотрудничества со странами Евросоюза сужаются, ЕС отталкивает РФ санкциями и голословными... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T16:46

2021-11-18T16:46

2021-11-18T17:03

в мире

владимир путин

евросоюз

россия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. С сожалением приходится констатировать, что возможности для сотрудничества со странами Евросоюза сужаются, ЕС отталкивает РФ санкциями и голословными обвинениями, заявил президент РФ Владимир Путин."Говоря о европейских делах, приходится с сожалением констатировать, что возможности для сотрудничества сужаются, хотя Европейский союз по-прежнему остается нашим ведущим торгово-экономическим партнером. Имевшее место ранее достаточно плодотворное взаимодействие по линии России и ЕС на нынешнем этапе испытывает серьезные трудности. Евросоюз продолжает отталкивать нас санкциями, недружественными действиями и голословными обвинениями, игнорируя очевидную пользу от взаимодействия в политике, экономике и гуманитарной сфере ", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ."Нельзя забывать, что мы являемся соседями, и как показывает история, разделительные линии на континенте ни к чему хорошему не приводят. Россия конечно же заинтересована в поддержании добрососедских конструктивных отношений с европейскими государствами, но все зависит от встречной готовности партнеров к установлению и развитию равноправного и уважительного сотрудничества ", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20211019/krizis-1755270872.html

россия

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в мире, владимир путин, евросоюз, россия