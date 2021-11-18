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Путин о миграционном кризисе на польской границе: детей жалко

Путин о миграционном кризисе на польской границе: детей жалко - РИА Новости, 18.11.2021

Путин о миграционном кризисе на польской границе: детей жалко

Президент РФ Владимир Путин, говоря о миграционном кризисе на границах Белоруссии и Польши, отметил, что жалко находящихся там детей. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T16:38

2021-11-18T16:38

2021-11-18T16:49

польша

владимир путин

белоруссия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о миграционном кризисе на границах Белоруссии и Польши, отметил, что жалко находящихся там детей."Давайте посмотрим, как польские силовики ведут себя сегодня на границе. Ну не знаю, все же видите интернет, смотрите и телевидение. Первое, что приходит в голову: ну детей жалко просто, ну маленькие дети там. Нет, поливают туда водой и слезоточивым газом, гранаты бросают туда. Ночью вдоль границы вертолеты летают, сирены включают",- сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.Он также вспомнил, как в 2014 году польское руководство говорило о невозможности применения таких средств к гражданскому населению на Украине."А сами что делают-то?" - добавил Путин.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. На этой неделе беженцы перебрались в пункт пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее остановили польские силовики с помощью спецсредств. Следственный комитет Белоруссии начал проверку из-за применения спецсредств: пытавшиеся прорваться через границу мигранты физически находились на белорусской территории. Позже ведомство возбудило уголовное дело, квалифицировав действия польской стороны как преступление против безопасности.

польша

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, владимир путин, белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии