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Путин о миграционном кризисе на польской границе: детей жалко
Путин о миграционном кризисе на польской границе: детей жалко - РИА Новости, 18.11.2021
Путин о миграционном кризисе на польской границе: детей жалко
Президент РФ Владимир Путин, говоря о миграционном кризисе на границах Белоруссии и Польши, отметил, что жалко находящихся там детей. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:38
2021-11-18T16:38
2021-11-18T16:49
польша
владимир путин
белоруссия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о миграционном кризисе на границах Белоруссии и Польши, отметил, что жалко находящихся там детей."Давайте посмотрим, как польские силовики ведут себя сегодня на границе. Ну не знаю, все же видите интернет, смотрите и телевидение. Первое, что приходит в голову: ну детей жалко просто, ну маленькие дети там. Нет, поливают туда водой и слезоточивым газом, гранаты бросают туда. Ночью вдоль границы вертолеты летают, сирены включают",- сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.Он также вспомнил, как в 2014 году польское руководство говорило о невозможности применения таких средств к гражданскому населению на Украине."А сами что делают-то?" - добавил Путин.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. На этой неделе беженцы перебрались в пункт пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее остановили польские силовики с помощью спецсредств. Следственный комитет Белоруссии начал проверку из-за применения спецсредств: пытавшиеся прорваться через границу мигранты физически находились на белорусской территории. Позже ведомство возбудило уголовное дело, квалифицировав действия польской стороны как преступление против безопасности.
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РИА Новости
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РИА Новости
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польша, владимир путин, белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
16:38 18.11.2021 (обновлено: 16:49 18.11.2021)
Путин о миграционном кризисе на польской границе: детей жалко
Путин о миграционном кризисе на польской границе: детей жалко
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
, говоря о миграционном кризисе на границах Белоруссии
и Польши
, отметил, что жалко находящихся там детей.
"Давайте посмотрим, как польские силовики ведут себя сегодня на границе. Ну не знаю, все же видите интернет, смотрите и телевидение. Первое, что приходит в голову: ну детей жалко просто, ну маленькие дети там. Нет, поливают туда водой и слезоточивым газом, гранаты бросают туда. Ночью вдоль границы вертолеты летают, сирены включают",- сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
Он также вспомнил, как в 2014 году польское руководство говорило о невозможности применения таких средств к гражданскому населению на Украине
.
"А сами что делают-то?" - добавил Путин.
На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. На этой неделе беженцы перебрались в пункт пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее остановили польские силовики с помощью спецсредств. Следственный комитет Белоруссии начал проверку из-за применения спецсредств: пытавшиеся прорваться через границу мигранты физически находились на белорусской территории. Позже ведомство возбудило уголовное дело, квалифицировав действия польской стороны как преступление против безопасности.