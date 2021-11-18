https://ria.ru/20211118/putin-1759665675.html
Путин заявил о сохранении проблем внутри Белоруссии
Путин заявил о сохранении проблем внутри Белоруссии - РИА Новости, 18.11.2021
Путин заявил о сохранении проблем внутри Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация внутри Белоруссии хоть и успокоилась, но проблемы еще есть. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:37
2021-11-18T16:37
2021-11-18T16:53
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация внутри Белоруссии хоть и успокоилась, но проблемы еще есть."Мы знаем, что ситуация в Белоруссии, она хоть и успокоилась внутри страны, но тем не менее проблемы есть, мы отдаем себе в этом отчет прекрасно", - сказал он на расширенном заседании коллегии МИД РФ.Путин отметил, что Россия призывает к диалогу между властями и оппозицией, но со своей стороны РФ продолжит линию на укрепление связей и углубление интеграционных процессов с Белоруссией.
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в мире, белоруссия, владимир путин, россия
16:37 18.11.2021 (обновлено: 16:53 18.11.2021)
Путин заявил о сохранении проблем внутри Белоруссии
Путин: ситуация внутри Белоруссии успокоилась, но проблемы еще остаются