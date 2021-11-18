https://ria.ru/20211118/putin-1759665675.html

Путин заявил о сохранении проблем внутри Белоруссии

Путин заявил о сохранении проблем внутри Белоруссии - РИА Новости, 18.11.2021

Путин заявил о сохранении проблем внутри Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация внутри Белоруссии хоть и успокоилась, но проблемы еще есть. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T16:37

2021-11-18T16:37

2021-11-18T16:53

в мире

белоруссия

владимир путин

россия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация внутри Белоруссии хоть и успокоилась, но проблемы еще есть."Мы знаем, что ситуация в Белоруссии, она хоть и успокоилась внутри страны, но тем не менее проблемы есть, мы отдаем себе в этом отчет прекрасно", - сказал он на расширенном заседании коллегии МИД РФ.Путин отметил, что Россия призывает к диалогу между властями и оппозицией, но со своей стороны РФ продолжит линию на укрепление связей и углубление интеграционных процессов с Белоруссией.

https://ria.ru/20211117/migranty-1759392741.html

белоруссия

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2021

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в мире, белоруссия, владимир путин, россия