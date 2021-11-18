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Путин заявил о сохранении проблем внутри Белоруссии
Путин заявил о сохранении проблем внутри Белоруссии - РИА Новости, 18.11.2021
Путин заявил о сохранении проблем внутри Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация внутри Белоруссии хоть и успокоилась, но проблемы еще есть. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:37
2021-11-18T16:53
в мире
белоруссия
владимир путин
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация внутри Белоруссии хоть и успокоилась, но проблемы еще есть."Мы знаем, что ситуация в Белоруссии, она хоть и успокоилась внутри страны, но тем не менее проблемы есть, мы отдаем себе в этом отчет прекрасно", - сказал он на расширенном заседании коллегии МИД РФ.Путин отметил, что Россия призывает к диалогу между властями и оппозицией, но со своей стороны РФ продолжит линию на укрепление связей и углубление интеграционных процессов с Белоруссией.
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в мире, белоруссия, владимир путин, россия
16:37 18.11.2021 (обновлено: 16:53 18.11.2021)
 
Путин заявил о сохранении проблем внутри Белоруссии

Путин: ситуация внутри Белоруссии успокоилась, но проблемы еще остаются

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции выступает на первом рабочем заседании глав делегаций стран - участниц "Группы двадцати"
Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции выступает на первом рабочем заседании глав делегаций стран - участниц Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация внутри Белоруссии хоть и успокоилась, но проблемы еще есть.
"Мы знаем, что ситуация в Белоруссии, она хоть и успокоилась внутри страны, но тем не менее проблемы есть, мы отдаем себе в этом отчет прекрасно", - сказал он на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
Путин отметил, что Россия призывает к диалогу между властями и оппозицией, но со своей стороны РФ продолжит линию на укрепление связей и углубление интеграционных процессов с Белоруссией.
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