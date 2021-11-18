https://ria.ru/20211118/putin-1759664199.html

Путин обвинил Запад в обострении ситуации на Донбассе

Путин обвинил Запад в обострении ситуации на Донбассе - РИА Новости, 18.11.2021

Путин обвинил Запад в обострении ситуации на Донбассе

Запад обостряет ситуацию в Донбассе, поставляя Киеву современное летательное вооружение и проводя учения в Черном море, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T16:32

2021-11-18T16:32

2021-11-18T16:59

в мире

киев

сша

донбасс

черное море

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759660588_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_17ceecfe807fef98b00a39e3da143dae.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Запад обостряет ситуацию в Донбассе, поставляя Киеву современное летательное вооружение и проводя учения в Черном море, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг выступил на расширенном заседании коллегии МИД РФ. В своей речи Путин отметил, что партнеры по "нормандскому квартету" - ФРГ и Франция - на словах не оспаривают значение минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на их демонтаж. Президент призвал тем не менее продолжать посреднические усилия в "нормандском формате", так как альтернативы нет.

https://ria.ru/20211113/donbass-1758912688.html

киев

сша

донбасс

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, сша, донбасс, черное море, ситуация в днр и лнр