https://ria.ru/20211118/putin-1759664199.html
Путин обвинил Запад в обострении ситуации на Донбассе
Путин обвинил Запад в обострении ситуации на Донбассе - РИА Новости, 18.11.2021
Путин обвинил Запад в обострении ситуации на Донбассе
Запад обостряет ситуацию в Донбассе, поставляя Киеву современное летательное вооружение и проводя учения в Черном море, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:32
2021-11-18T16:32
2021-11-18T16:59
в мире
киев
сша
донбасс
черное море
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759660588_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_17ceecfe807fef98b00a39e3da143dae.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Запад обостряет ситуацию в Донбассе, поставляя Киеву современное летательное вооружение и проводя учения в Черном море, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг выступил на расширенном заседании коллегии МИД РФ. В своей речи Путин отметил, что партнеры по "нормандскому квартету" - ФРГ и Франция - на словах не оспаривают значение минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на их демонтаж. Президент призвал тем не менее продолжать посреднические усилия в "нормандском формате", так как альтернативы нет.
https://ria.ru/20211113/donbass-1758912688.html
киев
сша
донбасс
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759660588_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_571e4cbbca39a5236a99282fcb709472.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, сша, донбасс, черное море, ситуация в днр и лнр
16:32 18.11.2021 (обновлено: 16:59 18.11.2021)
Путин обвинил Запад в обострении ситуации на Донбассе
Путин: Запад обостряет ситуацию в Донбассе, поставляя Киеву летательные аппараты