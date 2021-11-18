https://ria.ru/20211118/putin-1759613504.html
Путин проведет совещание по социальным вопросам
Путин проведет совещание по социальным вопросам - РИА Новости, 18.11.2021
Путин проведет совещание по социальным вопросам
Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание по социальным вопросам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:49
2021-11-18T12:49
2021-11-18T12:49
политика
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание по социальным вопросам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия
Путин проведет совещание по социальным вопросам
Владимир Путин в четверг проведет совещание по социальным вопросам