https://ria.ru/20211118/putin-1759612916.html
В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина
В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина - РИА Новости, 18.11.2021
В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина
Президент России Владимир Путин сообщит, когда пройдет ревакцинацию от COVID-19, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:47
2021-11-18T12:47
2021-11-18T12:48
распространение коронавируса
владимир путин
здоровье - общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщит, когда пройдет ревакцинацию от COVID-19, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Он сообщит об этом, когда (примет) решение", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, когда президент пройдет ревакцинацию от коронавируса.
https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759110685.html
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владимир путин, здоровье - общество
12:47 18.11.2021 (обновлено: 12:48 18.11.2021)
В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина
Песков: Путин сообщит, когда пройдет ревакцинацию от COVID-19