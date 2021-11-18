https://ria.ru/20211118/putin-1759612916.html

В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина

В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина - РИА Новости, 18.11.2021

В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина

Президент России Владимир Путин сообщит, когда пройдет ревакцинацию от COVID-19, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T12:47

2021-11-18T12:47

2021-11-18T12:48

распространение коронавируса

владимир путин

здоровье - общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщит, когда пройдет ревакцинацию от COVID-19, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Он сообщит об этом, когда (примет) решение", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, когда президент пройдет ревакцинацию от коронавируса.

https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759110685.html

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владимир путин, здоровье - общество