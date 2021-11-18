https://ria.ru/20211118/putin-1759612764.html

Песков рассказал о подготовке визита Путина в Индию

Песков рассказал о подготовке визита Путина в Индию - РИА Новости, 18.11.2021

Песков рассказал о подготовке визита Путина в Индию

Визит президента России Владимира Путина в Индию готовится, точные даты будут озвучены позже, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T12:46

2021-11-18T12:46

2021-11-18T12:46

индия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Индию готовится, точные даты будут озвучены позже, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Действительно, на повестке дня есть подготовка визита президента Путина в Индию. Мы анонс сделаем своевременно официальный и сообщим вам точные даты", - сказал он, комментируя данные индийской прессы о том, что главу российского государства лично ждут 6 декабря на переговорах с премьер-министром этой страны.

индия

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2021

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индия, владимир путин, дмитрий песков