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Песков рассказал о подготовке визита Путина в Индию
Песков рассказал о подготовке визита Путина в Индию - РИА Новости, 18.11.2021
Песков рассказал о подготовке визита Путина в Индию
Визит президента России Владимира Путина в Индию готовится, точные даты будут озвучены позже, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:46
2021-11-18T12:46
2021-11-18T12:46
индия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Индию готовится, точные даты будут озвучены позже, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Действительно, на повестке дня есть подготовка визита президента Путина в Индию. Мы анонс сделаем своевременно официальный и сообщим вам точные даты", - сказал он, комментируя данные индийской прессы о том, что главу российского государства лично ждут 6 декабря на переговорах с премьер-министром этой страны.
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индия, владимир путин, дмитрий песков
Песков рассказал о подготовке визита Путина в Индию
Песков: визит Путина в Индию готовится, точные даты будут озвучены позже