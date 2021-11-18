https://ria.ru/20211118/pristavy-1759702059.html
Приставы направили свыше 60 тысяч должников по алиментам в центры занятости
Приставы направили свыше 60 тысяч должников по алиментам в центры занятости - РИА Новости, 18.11.2021
Приставы направили свыше 60 тысяч должников по алиментам в центры занятости
Судебные приставы направили в центры занятости свыше 60 тысяч россиян, задолжавших по алиментам, треть из них встали на учет, рассказал замначальника управления РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T19:06
2021-11-18T19:06
2021-11-18T19:06
общество
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
дмитрий желудков
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Судебные приставы направили в центры занятости свыше 60 тысяч россиян, задолжавших по алиментам, треть из них встали на учет, рассказал замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП Дмитрий Желудков."Наши приставы направляют в центры занятости населения, если человек не работает, не принимает мер по трудоустройству. В частности, в этом году было направлено более 60 тысяч человек в центры занятости, дошли до центров занятости 32 тысячи человек, и встали на учет 20 тысяч человек", - сказал Желудков, выступая в Совфеде.По его словам, благодаря такой работе с 20 тысяч человек, вставших на учет в центрах занятости, начали взыскивать деньги по алиментам.Ранее Федеральная служба судебных приставов РФ (ФССП) предлагала законодательно закрепить приоритет на трудоустройство должников по алиментам, которые обратились в центры занятости, а отказ должника от работы, предложенной в центрах, как безусловное уклонение от уплаты алиментов.
https://ria.ru/20211118/ubiystvo-1759503459.html
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общество, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), дмитрий желудков, россия
Приставы направили свыше 60 тысяч должников по алиментам в центры занятости
Судебные приставы направили свыше 60 тысяч должников по алиментам в центры занятости