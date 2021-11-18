Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211118/pristavy-1759702059.html
Приставы направили свыше 60 тысяч должников по алиментам в центры занятости
Приставы направили свыше 60 тысяч должников по алиментам в центры занятости - РИА Новости, 18.11.2021
Приставы направили свыше 60 тысяч должников по алиментам в центры занятости
Судебные приставы направили в центры занятости свыше 60 тысяч россиян, задолжавших по алиментам, треть из них встали на учет, рассказал замначальника управления РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T19:06
2021-11-18T19:06
общество
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
дмитрий желудков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744154091_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_ff35b4308b16b1e56bc713c6505e3848.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Судебные приставы направили в центры занятости свыше 60 тысяч россиян, задолжавших по алиментам, треть из них встали на учет, рассказал замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП Дмитрий Желудков."Наши приставы направляют в центры занятости населения, если человек не работает, не принимает мер по трудоустройству. В частности, в этом году было направлено более 60 тысяч человек в центры занятости, дошли до центров занятости 32 тысячи человек, и встали на учет 20 тысяч человек", - сказал Желудков, выступая в Совфеде.По его словам, благодаря такой работе с 20 тысяч человек, вставших на учет в центрах занятости, начали взыскивать деньги по алиментам.Ранее Федеральная служба судебных приставов РФ (ФССП) предлагала законодательно закрепить приоритет на трудоустройство должников по алиментам, которые обратились в центры занятости, а отказ должника от работы, предложенной в центрах, как безусловное уклонение от уплаты алиментов.
https://ria.ru/20211118/ubiystvo-1759503459.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744154091_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_8bddeead0cd6a24d82b3c10655528797.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), дмитрий желудков, россия
19:06 18.11.2021
 
Приставы направили свыше 60 тысяч должников по алиментам в центры занятости

Судебные приставы направили свыше 60 тысяч должников по алиментам в центры занятости

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Судебные приставы направили в центры занятости свыше 60 тысяч россиян, задолжавших по алиментам, треть из них встали на учет, рассказал замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП Дмитрий Желудков.
"Наши приставы направляют в центры занятости населения, если человек не работает, не принимает мер по трудоустройству. В частности, в этом году было направлено более 60 тысяч человек в центры занятости, дошли до центров занятости 32 тысячи человек, и встали на учет 20 тысяч человек", - сказал Желудков, выступая в Совфеде.
По его словам, благодаря такой работе с 20 тысяч человек, вставших на учет в центрах занятости, начали взыскивать деньги по алиментам.
Ранее Федеральная служба судебных приставов РФ (ФССП) предлагала законодательно закрепить приоритет на трудоустройство должников по алиментам, которые обратились в центры занятости, а отказ должника от работы, предложенной в центрах, как безусловное уклонение от уплаты алиментов.
Задержание заказчика убийства прокурора Юрия Бедерина двадцатилетней давности
Вчера, 08:00
"В десятке самых опасных преступников": кого спустя 20 лет задержали в Югре
 
ОбществоФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Дмитрий ЖелудковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:47В Приморье взяли под стражу депутата, подозреваемого в развращении ребенка
03:44Эксперт рассказал, когда допустима двухкомпонентная ревакцинация
03:39В 16 регионах ввели обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет
03:30В России создадут "суперреактор" для атомной энергетики будущего
03:20Северокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпы
03:15IT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефон
03:13Неонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родам
02:50На Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить Крым
02:38Адвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсека
02:35Россиянам посоветовали самую полезную рыбу
02:20В Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощность
02:16Опубликовано видео жесткого задержания школьницы полицейскими в Петербурге
02:15В винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годом
02:15Эксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылке
02:10В Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" Германии
01:56Институт философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и Шпильрейн
01:45Врач рассказала, как избежать тромбоза после коронавируса
01:40СМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных
01:39"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потери
01:28Госдеп призвал власти Грузии обращаться с Саакашвили "справедливо"
Лента новостейМолния
В Приморье взяли под стражу депутата, подозреваемого в развращении ребенкаЭксперт рассказал, когда допустима двухкомпонентная ревакцинацияВ 16 регионах ввели обязательную вакцинацию для студентов старше 18 летВ России создадут "суперреактор" для атомной энергетики будущегоСеверокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпыIT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефонНеонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родамНа Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить КрымАдвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсекаРоссиянам посоветовали самую полезную рыбуВ Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощностьОпубликовано видео жесткого задержания школьницы полицейскими в ПетербургеВ винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годомЭксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылкеВ Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" ГерманииИнститут философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и ШпильрейнВрач рассказала, как избежать тромбоза после коронавирусаСМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потериГосдеп призвал власти Грузии обращаться с Саакашвили "справедливо"