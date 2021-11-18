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Шоубиз
https://ria.ru/20211118/prigozhin-1759608576.html
Пригожин объяснил отсутствие молодых исполнителей на новогодних шоу
Пригожин объяснил отсутствие молодых исполнителей на новогодних шоу - РИА Новости, 18.11.2021
Пригожин объяснил отсутствие молодых исполнителей на новогодних шоу
Иосиф Пригожин объяснил отсутствие молодых исполнителей на новогодних шоу. По словам продюсера, все дело в лени и жадности артистов. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T13:22
2021-11-18T13:22
шоубиз
знаменитости
иосиф пригожин
шоу-бизнес
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Иосиф Пригожин объяснил отсутствие молодых исполнителей на новогодних шоу. По словам продюсера, все дело в лени и жадности артистов.В социальных сетях пользователи нередко высказывают мнение, что на новогодних концертах выступают "одни и те же". Пригожин в комментарии порталу "Москва 24" счел это мнение оскорбительным.Он также добавил, что рейтинг телевизионных программ не вырастет от участия популярной молодежи. Наоборот, велика вероятность, что "последние зрители бы ушли", поскольку они "не разделяют такого рода идеологию".В Москве уже начались съемки новогодних телепередач. Одной из бэкстейдж-фотографий поделился Николай Басков: на ней пользователи умилились тигренку и удивились изменившемуся Андрею Малахову.
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знаменитости, иосиф пригожин, шоу-бизнес
13:22 18.11.2021
 
Пригожин объяснил отсутствие молодых исполнителей на новогодних шоу

Пригожин объяснил отсутствие молодых исполнителей на новогодних шоу их ленью и жадностью

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера фильма М. Вайсберга "(НЕ)идеальный мужчина"
Премьера фильма М. Вайсберга (НЕ)идеальный мужчина - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Иосиф Пригожин объяснил отсутствие молодых исполнителей на новогодних шоу. По словам продюсера, все дело в лени и жадности артистов.

"Молодежь, больше половины которой даже приглашают, ленивые. Потому что не понимают, как можно прийти и бесплатно сняться, чтобы порадовать телезрителей. Они все делают исключительно за деньги", – сказал продюсер.

В социальных сетях пользователи нередко высказывают мнение, что на новогодних концертах выступают "одни и те же". Пригожин в комментарии порталу "Москва 24" счел это мнение оскорбительным.

"Одни и те же" – это трудолюбивые люди, которые хотят работать, которым не безразлично нахождение в эфире федеральных каналов", – заявил продюсер.

Он также добавил, что рейтинг телевизионных программ не вырастет от участия популярной молодежи. Наоборот, велика вероятность, что "последние зрители бы ушли", поскольку они "не разделяют такого рода идеологию".
В Москве уже начались съемки новогодних телепередач. Одной из бэкстейдж-фотографий поделился Николай Басков: на ней пользователи умилились тигренку и удивились изменившемуся Андрею Малахову.
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