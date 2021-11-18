Пригожин объяснил отсутствие молодых исполнителей на новогодних шоу
Пригожин объяснил отсутствие молодых исполнителей на новогодних шоу их ленью и жадностью
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера фильма М. Вайсберга "(НЕ)идеальный мужчина"
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Иосиф Пригожин объяснил отсутствие молодых исполнителей на новогодних шоу. По словам продюсера, все дело в лени и жадности артистов.
"Молодежь, больше половины которой даже приглашают, ленивые. Потому что не понимают, как можно прийти и бесплатно сняться, чтобы порадовать телезрителей. Они все делают исключительно за деньги", – сказал продюсер.
В социальных сетях пользователи нередко высказывают мнение, что на новогодних концертах выступают "одни и те же". Пригожин в комментарии порталу "Москва 24" счел это мнение оскорбительным.
"Одни и те же" – это трудолюбивые люди, которые хотят работать, которым не безразлично нахождение в эфире федеральных каналов", – заявил продюсер.
Он также добавил, что рейтинг телевизионных программ не вырастет от участия популярной молодежи. Наоборот, велика вероятность, что "последние зрители бы ушли", поскольку они "не разделяют такого рода идеологию".
В Москве уже начались съемки новогодних телепередач. Одной из бэкстейдж-фотографий поделился Николай Басков: на ней пользователи умилились тигренку и удивились изменившемуся Андрею Малахову.
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