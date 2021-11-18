https://ria.ru/20211118/prigozhin-1759608576.html

Пригожин объяснил отсутствие молодых исполнителей на новогодних шоу

Пригожин объяснил отсутствие молодых исполнителей на новогодних шоу - РИА Новости, 18.11.2021

Пригожин объяснил отсутствие молодых исполнителей на новогодних шоу

Иосиф Пригожин объяснил отсутствие молодых исполнителей на новогодних шоу. По словам продюсера, все дело в лени и жадности артистов. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T13:22

2021-11-18T13:22

2021-11-18T13:22

шоубиз

знаменитости

иосиф пригожин

шоу-бизнес

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Иосиф Пригожин объяснил отсутствие молодых исполнителей на новогодних шоу. По словам продюсера, все дело в лени и жадности артистов.В социальных сетях пользователи нередко высказывают мнение, что на новогодних концертах выступают "одни и те же". Пригожин в комментарии порталу "Москва 24" счел это мнение оскорбительным.Он также добавил, что рейтинг телевизионных программ не вырастет от участия популярной молодежи. Наоборот, велика вероятность, что "последние зрители бы ушли", поскольку они "не разделяют такого рода идеологию".В Москве уже начались съемки новогодних телепередач. Одной из бэкстейдж-фотографий поделился Николай Басков: на ней пользователи умилились тигренку и удивились изменившемуся Андрею Малахову.

https://ria.ru/20211115/prigozhin-1759162871.html

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знаменитости, иосиф пригожин, шоу-бизнес