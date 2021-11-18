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Воронежец, ранивший ребенка из пневматики, получил пять лет колонии
Воронежец, ранивший ребенка из пневматики, получил пять лет колонии - РИА Новости, 18.11.2021
Воронежец, ранивший ребенка из пневматики, получил пять лет колонии
Суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима жителя Воронежа, который ранил в живот из пневматического оружия одного из мальчиков, игравших на крышах... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:54
2021-11-18T16:54
происшествия
воронеж
россия
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ВОРОНЕЖ, 18 ноя - РИА Новости. Суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима жителя Воронежа, который ранил в живот из пневматического оружия одного из мальчиков, игравших на крышах гаражей, сообщает прокуратура области."Сегодня, 18 ноября 2021 года, Советским районным судом Воронежа рассмотрено уголовное дело в отношении 45-летнего Александра Сукочева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного (статьей УК РФ) "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему, с применением предмета, используемого в качестве оружия", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры, вечером 20 июня 2019 года Сукочев, находясь на территории гаражно-строительного кооператива "Донской" по улице Тепличная Воронежа, заметил на крышах гаражей двух мальчиков. Дети перебрасывали через крыши шишки от деревьев. Мужчине игра ребят не понравилась, и он выстрелили из пневматического оружия калибра 4,5 миллиметра в их сторону. В результате четырехлетний мальчик получил пулевое ранение брюшной полости и был доставлен в больницу. Как отмечает прокуратура, ребенку был причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни."Суд, согласившись с позицией прокурора, назначил виновному наказание в виде 5 лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании с Сукочева компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.
https://ria.ru/20210811/rebenok-1745293851.html
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происшествия, воронеж, россия
16:54 18.11.2021
 
Воронежец, ранивший ребенка из пневматики, получил пять лет колонии

Воронежец, выстреливший в игравшего ребенка из пневматики, получил пять лет колонии

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВОРОНЕЖ, 18 ноя - РИА Новости. Суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима жителя Воронежа, который ранил в живот из пневматического оружия одного из мальчиков, игравших на крышах гаражей, сообщает прокуратура области.
"Сегодня, 18 ноября 2021 года, Советским районным судом Воронежа рассмотрено уголовное дело в отношении 45-летнего Александра Сукочева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного (статьей УК РФ) "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему, с применением предмета, используемого в качестве оружия", - говорится в сообщении.
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Пьяный житель Курска ранил ребенка из пневматики
По данным прокуратуры, вечером 20 июня 2019 года Сукочев, находясь на территории гаражно-строительного кооператива "Донской" по улице Тепличная Воронежа, заметил на крышах гаражей двух мальчиков. Дети перебрасывали через крыши шишки от деревьев. Мужчине игра ребят не понравилась, и он выстрелили из пневматического оружия калибра 4,5 миллиметра в их сторону. В результате четырехлетний мальчик получил пулевое ранение брюшной полости и был доставлен в больницу. Как отмечает прокуратура, ребенку был причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.
"Суд, согласившись с позицией прокурора, назначил виновному наказание в виде 5 лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании с Сукочева компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.
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