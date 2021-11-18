https://ria.ru/20211118/prichaly-1759612179.html

Причалы в Москве подготовили к зиме

Причалы в Москве подготовили к зиме - РИА Новости, 18.11.2021

Причалы в Москве подготовили к зиме

Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по подготовке столичных причалов к зиме, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T07:05

2021-11-18T07:05

2021-11-18T12:50

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петр бирюков

городское хозяйство москвы

северный речной вокзал

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по подготовке столичных причалов к зиме, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что на 17 причалах Северного речного вокзала завершен комплекс мероприятий по подготовке технического оборудования к зимнему периоду, проведена консервация гидротехнических систем, досмотрового оборудования и модулей для пропуска пассажиров на посадку. В осенне-зимний период на всех пассажирских причалах будут проводиться уборка и необходимые ремонтные работы.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что минувшим летом специалисты провели гидротехнические работы по очистке 26 столичных причалов и углублению акваторий еще шести.Он отметил, что работы велись с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. В более сложных мероприятиях по углублению дна было задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений на борт.

https://ria.ru/20210920/akvatoriya-1750958569.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, городское хозяйство москвы, северный речной вокзал