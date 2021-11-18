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Причалы в Москве подготовили к зиме
Причалы в Москве подготовили к зиме - РИА Новости, 18.11.2021
Причалы в Москве подготовили к зиме
Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по подготовке столичных причалов к зиме, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T07:05
2021-11-18T12:50
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
городское хозяйство москвы
северный речной вокзал
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по подготовке столичных причалов к зиме, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что на 17 причалах Северного речного вокзала завершен комплекс мероприятий по подготовке технического оборудования к зимнему периоду, проведена консервация гидротехнических систем, досмотрового оборудования и модулей для пропуска пассажиров на посадку. В осенне-зимний период на всех пассажирских причалах будут проводиться уборка и необходимые ремонтные работы.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что минувшим летом специалисты провели гидротехнические работы по очистке 26 столичных причалов и углублению акваторий еще шести.Он отметил, что работы велись с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. В более сложных мероприятиях по углублению дна было задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений на борт.
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петр бирюков, городское хозяйство москвы, северный речной вокзал
07:05 18.11.2021 (обновлено: 12:50 18.11.2021)
 

Причалы в Москве подготовили к зиме

© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыПричалы в Москве подготовили к зиме
Причалы в Москве подготовили к зиме - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по подготовке столичных причалов к зиме, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В настоящее время в городе завершилась навигация, закрыты 44 столичных причала. Все они подготовлены к зиме, в частности, проведена очистка и промывка лестничных сходов, гранитного покрытия, ограждений", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что на 17 причалах Северного речного вокзала завершен комплекс мероприятий по подготовке технического оборудования к зимнему периоду, проведена консервация гидротехнических систем, досмотрового оборудования и модулей для пропуска пассажиров на посадку. В осенне-зимний период на всех пассажирских причалах будут проводиться уборка и необходимые ремонтные работы.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что минувшим летом специалисты провели гидротехнические работы по очистке 26 столичных причалов и углублению акваторий еще шести.
"Необходимость таких работ была вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что могло привести к повреждению теплоходов и негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок", - пояснил Бирюков.
Он отметил, что работы велись с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. В более сложных мероприятиях по углублению дна было задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений на борт.
Городские службы завершили работы по очистке и углублению акваторий
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковГородское хозяйство МосквыСеверный Речной вокзал
 
 
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