07:05 18.11.2021 (обновлено: 12:50 18.11.2021)
Причалы в Москве подготовили к зиме
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по подготовке столичных причалов к зиме, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В настоящее время в городе завершилась навигация, закрыты 44 столичных причала. Все они подготовлены к зиме, в частности, проведена очистка и промывка лестничных сходов, гранитного покрытия, ограждений", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что на 17 причалах Северного речного вокзала завершен комплекс мероприятий по подготовке технического оборудования к зимнему периоду, проведена консервация гидротехнических систем, досмотрового оборудования и модулей для пропуска пассажиров на посадку. В осенне-зимний период на всех пассажирских причалах будут проводиться уборка и необходимые ремонтные работы.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что минувшим летом специалисты провели гидротехнические работы по очистке 26 столичных причалов и углублению акваторий еще шести.
"Необходимость таких работ была вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что могло привести к повреждению теплоходов и негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок", - пояснил Бирюков.
Он отметил, что работы велись с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. В более сложных мероприятиях по углублению дна было задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений на борт.