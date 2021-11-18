https://ria.ru/20211118/pribyl-1759599792.html

Чистая прибыль "Газпром нефть" по МСФО за девять месяцев выросла в 10 раз

Чистая прибыль "Газпром нефть" по МСФО за девять месяцев выросла в 10 раз - РИА Новости, 18.11.2021

Чистая прибыль "Газпром нефть" по МСФО за девять месяцев выросла в 10 раз

Чистая прибыль "Газпром нефть" по МСФО, относящаяся к акционерам, за девять месяцев 2021 года составила 356,968 миллиарда рублей, увеличившись в 9,9 раза по... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T11:47

2021-11-18T11:47

2021-11-18T11:47

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Чистая прибыль "Газпром нефть" по МСФО, относящаяся к акционерам, за девять месяцев 2021 года составила 356,968 миллиарда рублей, увеличившись в 9,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании."Рост чистой прибыли, относящейся к акционерам ПАО "Газпром нефть", в основном обусловлен увеличением EBITDA и положительным влиянием изменения курса рубля за 9 месяцев 2021 года", - отмечается в отчете.Кроме того, выручка "Газпром нефти" по итогам полугодия составила 2,162 триллиона рублей, увеличившись на 49,1%. А скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) выросла на 112,8%, до 700,6 миллиарда рублей (329,232 миллиарда рублей годом ранее)."Газпром нефть" по итогам третьего квартала показала самый низкий показатель долговой нагрузки за последние 12 лет: соотношение чистого долга к EBITDA составило 0,32х. Годом ранее показатель составлял 1,5х.Двукратный рост операционного денежного потока, а также поэтапная реализация инвестпрограммы обеспечили свободный денежный поток "Газпром нефти" в размере 384,4 миллиарда рублей за 9 месяцев 2021 года (рост почти в 42 раза).

https://ria.ru/20211117/benzin-1759461682.html

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новости компаний - экономика, газпром нефть, россия