https://ria.ru/20211118/prezident-1759565661.html

СМИ: кандидат на должность в минфине США и уроженка СССР попалась на краже

СМИ: кандидат на должность в минфине США и уроженка СССР попалась на краже - РИА Новости, 18.11.2021

СМИ: кандидат на должность в минфине США и уроженка СССР попалась на краже

Телеканал Fox News сообщил, что выдвиженка президента США Джо Байдена на должность регулятора банков в минфине, уроженка СССР Сауле Омарова 26 лет назад... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T05:41

2021-11-18T05:41

2021-11-18T05:54

в мире

сша

ссср

висконсин

джо байден

министерство финансов сша

вашингтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/57/1513595775_0:126:2048:1278_1920x0_80_0_0_ef68440acf0c1ad2f8a4ac2076c4a537.jpg

ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Телеканал Fox News сообщил, что выдвиженка президента США Джо Байдена на должность регулятора банков в минфине, уроженка СССР Сауле Омарова 26 лет назад попалась на краже из магазина.Как сообщил телеканал со ссылкой на документ полиции, Омарова, которой на тот момент было 28 лет, была задержана в 1995 году за кражу из универмага в штате Висконсин товаров на 214 долларов. Как говорится в отчете полиции, Омарова тогда украла четыре пары обуви, два флакона одеколона, два ремня и носки.После этого ее задержали, она призналась в содеянном и заплатила за украденные товары. Обвинения были сняты.Как сообщает телеканал, в сенате знали об этом случае, а Белый дом продолжает поддерживать ее кандидатуру.В начале ноября Байден официально выдвинул на должность регулятора банков в минфине США уроженку СССР Сауле Омарову, которую республиканцы и лоббисты банков критиковали за левые взгляды. В случае утверждения сенатом Омарова займет пост контролера денежного обращения - это влиятельный регулирующий пост, в ведение которого подпадают крупнейшие банки США.Омарова родилась на территории современного Казахстана. Она занимает пост профессора в престижном Корнеллском университете. После того, как администрация Байдена в сентябре заявила о намерении выдвинуть Омарову на пост в минфине, лоббисты многих банков начали критиковать ее за предполагаемую враждебность к банкам как таковым.

https://ria.ru/20211117/shaman-1759550301.html

https://ria.ru/20211116/myanma-1759333009.html

сша

ссср

висконсин

вашингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, ссср, висконсин, джо байден, министерство финансов сша, вашингтон