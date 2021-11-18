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СМИ: кандидат на должность в минфине США и уроженка СССР попалась на краже
СМИ: кандидат на должность в минфине США и уроженка СССР попалась на краже - РИА Новости, 18.11.2021
СМИ: кандидат на должность в минфине США и уроженка СССР попалась на краже
Телеканал Fox News сообщил, что выдвиженка президента США Джо Байдена на должность регулятора банков в минфине, уроженка СССР Сауле Омарова 26 лет назад... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T05:41
2021-11-18T05:54
в мире
сша
ссср
висконсин
джо байден
министерство финансов сша
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Телеканал Fox News сообщил, что выдвиженка президента США Джо Байдена на должность регулятора банков в минфине, уроженка СССР Сауле Омарова 26 лет назад попалась на краже из магазина.Как сообщил телеканал со ссылкой на документ полиции, Омарова, которой на тот момент было 28 лет, была задержана в 1995 году за кражу из универмага в штате Висконсин товаров на 214 долларов. Как говорится в отчете полиции, Омарова тогда украла четыре пары обуви, два флакона одеколона, два ремня и носки.После этого ее задержали, она призналась в содеянном и заплатила за украденные товары. Обвинения были сняты.Как сообщает телеканал, в сенате знали об этом случае, а Белый дом продолжает поддерживать ее кандидатуру.В начале ноября Байден официально выдвинул на должность регулятора банков в минфине США уроженку СССР Сауле Омарову, которую республиканцы и лоббисты банков критиковали за левые взгляды. В случае утверждения сенатом Омарова займет пост контролера денежного обращения - это влиятельный регулирующий пост, в ведение которого подпадают крупнейшие банки США.Омарова родилась на территории современного Казахстана. Она занимает пост профессора в престижном Корнеллском университете. После того, как администрация Байдена в сентябре заявила о намерении выдвинуть Омарову на пост в минфине, лоббисты многих банков начали критиковать ее за предполагаемую враждебность к банкам как таковым.
https://ria.ru/20211117/shaman-1759550301.html
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в мире, сша, ссср, висконсин, джо байден, министерство финансов сша, вашингтон
05:41 18.11.2021 (обновлено: 05:54 18.11.2021)
 
СМИ: кандидат на должность в минфине США и уроженка СССР попалась на краже

Fox News: кандидат на должность в минфине США Омарова 26 лет назад попалась на краже

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Телеканал Fox News сообщил, что выдвиженка президента США Джо Байдена на должность регулятора банков в минфине, уроженка СССР Сауле Омарова 26 лет назад попалась на краже из магазина.
Как сообщил телеканал со ссылкой на документ полиции, Омарова, которой на тот момент было 28 лет, была задержана в 1995 году за кражу из универмага в штате Висконсин товаров на 214 долларов. Как говорится в отчете полиции, Омарова тогда украла четыре пары обуви, два флакона одеколона, два ремня и носки.
После этого ее задержали, она призналась в содеянном и заплатила за украденные товары. Обвинения были сняты.
Как сообщает телеканал, в сенате знали об этом случае, а Белый дом продолжает поддерживать ее кандидатуру.
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Омарова родилась на территории современного Казахстана. Она занимает пост профессора в престижном Корнеллском университете. После того, как администрация Байдена в сентябре заявила о намерении выдвинуть Омарову на пост в минфине, лоббисты многих банков начали критиковать ее за предполагаемую враждебность к банкам как таковым.
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