https://ria.ru/20211118/premiya-1759614489.html

Проекты RT завоевали девять наград премии Lovie Awards

Проекты RT завоевали девять наград премии Lovie Awards - РИА Новости, 18.11.2021

Проекты RT завоевали девять наград премии Lovie Awards

Телеканал RT завоевал девять наград европейской премии Lovie Awards. Семь призов были вручены по решению профессионального жюри, еще в двух номинациях RT... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T13:08

2021-11-18T13:08

2021-11-18T13:08

телеканал rt

lovie awards

россия

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Телеканал RT завоевал девять наград европейской премии Lovie Awards. Семь призов были вручены по решению профессионального жюри, еще в двух номинациях RT победил по итогам зрительского голосования The People's Lovie.Масштабный исторический проект RT #СтраницыПобеды, приуроченный к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, получил серебро в категории "Социальный контент: Эксперимент и инновации" (Social — Experimental & Innovation) и бронзу в категории "Социальный контент: Образовательная серия" (Social — Education & Discovery Series). #СтраницыПобеды рассказывают историю войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и YouTube.Дипфейк-ролик RT к выборам президента США в 2020 году получил бронзу в категории "Видео: Экспериментальное и необычное" (Video — Experimental & Weird).Кроме того, проект Maffick Media и медиаплатформа Redfish видеоагентства Ruptly, входящего в телесеть RT, получили в общей сложности одну серебряную и три бронзовые награды. Проект Redfish также одержал победу в двух категориях по итогам зрительского голосования.Lovie Awards — одна из наиболее престижных европейских премий, в рамках которой члены Международной академии цифровых искусств и технологий (IADAS) выбирают обладателей золотой, серебряной и бронзовой наград. Также интернет-пользователи выбирают победителя, который получает приз People’s Lovie Award. Lovie Awards отмечает самые выдающиеся вебсайты, рекламные проекты, мобильные приложения, социальные сети.

https://ria.ru/20211110/onlayn-proekt-1758392754.html

https://ria.ru/20211108/nominatsii-1758069538.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

телеканал rt, lovie awards, россия