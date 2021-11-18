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Проекты RT завоевали девять наград премии Lovie Awards
Проекты RT завоевали девять наград премии Lovie Awards - РИА Новости, 18.11.2021
Проекты RT завоевали девять наград премии Lovie Awards
Телеканал RT завоевал девять наград европейской премии Lovie Awards. Семь призов были вручены по решению профессионального жюри, еще в двух номинациях RT... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T13:08
2021-11-18T13:08
телеканал rt
lovie awards
россия
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Телеканал RT завоевал девять наград европейской премии Lovie Awards. Семь призов были вручены по решению профессионального жюри, еще в двух номинациях RT победил по итогам зрительского голосования The People's Lovie.Масштабный исторический проект RT #СтраницыПобеды, приуроченный к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, получил серебро в категории "Социальный контент: Эксперимент и инновации" (Social — Experimental &amp; Innovation) и бронзу в категории "Социальный контент: Образовательная серия" (Social — Education &amp; Discovery Series). #СтраницыПобеды рассказывают историю войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и YouTube.Дипфейк-ролик RT к выборам президента США в 2020 году получил бронзу в категории "Видео: Экспериментальное и необычное" (Video — Experimental &amp; Weird).Кроме того, проект Maffick Media и медиаплатформа Redfish видеоагентства Ruptly, входящего в телесеть RT, получили в общей сложности одну серебряную и три бронзовые награды. Проект Redfish также одержал победу в двух категориях по итогам зрительского голосования.Lovie Awards — одна из наиболее престижных европейских премий, в рамках которой члены Международной академии цифровых искусств и технологий (IADAS) выбирают обладателей золотой, серебряной и бронзовой наград. Также интернет-пользователи выбирают победителя, который получает приз People’s Lovie Award. Lovie Awards отмечает самые выдающиеся вебсайты, рекламные проекты, мобильные приложения, социальные сети.
https://ria.ru/20211110/onlayn-proekt-1758392754.html
https://ria.ru/20211108/nominatsii-1758069538.html
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Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
телеканал rt, lovie awards, россия
13:08 18.11.2021
 

Проекты RT завоевали девять наград премии Lovie Awards

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала Russia Today
Логотип телеканала Russia Today - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Телеканал RT завоевал девять наград европейской премии Lovie Awards. Семь призов были вручены по решению профессионального жюри, еще в двух номинациях RT победил по итогам зрительского голосования The People's Lovie.
Масштабный исторический проект RT #СтраницыПобеды, приуроченный к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, получил серебро в категории "Социальный контент: Эксперимент и инновации" (Social — Experimental & Innovation) и бронзу в категории "Социальный контент: Образовательная серия" (Social — Education & Discovery Series). #СтраницыПобеды рассказывают историю войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и YouTube.
Стенд телеканала RT - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 13:54
RT запустил онлайн-мастерские дизайна
Дипфейк-ролик RT к выборам президента США в 2020 году получил бронзу в категории "Видео: Экспериментальное и необычное" (Video — Experimental & Weird).
Кроме того, проект Maffick Media и медиаплатформа Redfish видеоагентства Ruptly, входящего в телесеть RT, получили в общей сложности одну серебряную и три бронзовые награды. Проект Redfish также одержал победу в двух категориях по итогам зрительского голосования.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 15:00
Проекты RT оказались в шорт-листе премии Clio Entertainment в 15 номинациях
Lovie Awards — одна из наиболее престижных европейских премий, в рамках которой члены Международной академии цифровых искусств и технологий (IADAS) выбирают обладателей золотой, серебряной и бронзовой наград. Также интернет-пользователи выбирают победителя, который получает приз People’s Lovie Award. Lovie Awards отмечает самые выдающиеся вебсайты, рекламные проекты, мобильные приложения, социальные сети.
 
Телеканал RTLovie AwardsРоссия
 
 
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