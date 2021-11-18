Проекты RT завоевали девять наград премии Lovie Awards
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Телеканал RT завоевал девять наград европейской премии Lovie Awards. Семь призов были вручены по решению профессионального жюри, еще в двух номинациях RT победил по итогам зрительского голосования The People's Lovie.
Масштабный исторический проект RT #СтраницыПобеды, приуроченный к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, получил серебро в категории "Социальный контент: Эксперимент и инновации" (Social — Experimental & Innovation) и бронзу в категории "Социальный контент: Образовательная серия" (Social — Education & Discovery Series). #СтраницыПобеды рассказывают историю войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и YouTube.
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Дипфейк-ролик RT к выборам президента США в 2020 году получил бронзу в категории "Видео: Экспериментальное и необычное" (Video — Experimental & Weird).
Кроме того, проект Maffick Media и медиаплатформа Redfish видеоагентства Ruptly, входящего в телесеть RT, получили в общей сложности одну серебряную и три бронзовые награды. Проект Redfish также одержал победу в двух категориях по итогам зрительского голосования.
Lovie Awards — одна из наиболее престижных европейских премий, в рамках которой члены Международной академии цифровых искусств и технологий (IADAS) выбирают обладателей золотой, серебряной и бронзовой наград. Также интернет-пользователи выбирают победителя, который получает приз People’s Lovie Award. Lovie Awards отмечает самые выдающиеся вебсайты, рекламные проекты, мобильные приложения, социальные сети.