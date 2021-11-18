https://ria.ru/20211118/pravitelstvo-1759654051.html

Россия приступила к реализации интеграционных решений с Белоруссией

Россия приступила к реализации интеграционных решений с Белоруссией - РИА Новости, 18.11.2021

Россия приступила к реализации интеграционных решений с Белоруссией

Россия приступила к реализации решений, принятых на заседании Высшего государственного совета Союзного государства 4 ноября, сообщил председатель правительства... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T15:43

2021-11-18T15:43

2021-11-18T15:43

минск

правительство рф

михаил мишустин

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ЕРЕВАН, 18 ноя - РИА Новости. Россия приступила к реализации решений, принятых на заседании Высшего государственного совета Союзного государства 4 ноября, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, открывая двустороннюю встречу со своим белорусским коллегой Романом Головченко."На заседании Высшего государственного совета Союзного государства 4 ноября президент Александр Григорьевич Лукашенко и президент Владимир Владимирович Путин утвердили основные направления реализации положений Договора о союзе и 28 союзных программ. Задача правительств - и общего Союзного государства, и возглавляемых нами, задача наших правительств обеспечить своевременное исполнение всех решений, которые были приняты нашими лидерами. Собственно говоря, мы уже приступили к их реализации", - проинформировал Мишустин.По его словам, в предстоящий период необходимо сфокусировать усилия на совместной отработке интеграционных документов на основе принятого плана мероприятий по союзным программам и, конечно, придерживаться четко сроков и этапности, которая там прописана по подготовке проектов нормативно-правовых актов, международных или межгосударственных договоров. "Здесь правительство Российской Федерации уже наладило работу на этом направлении. Надеюсь, что это устраивает белорусских партнеров", - добавил Мишустин, подчеркнув, что в Минске над этим работают столь же активно.Говоря о двустороннем российско-белорусском экономическом сотрудничестве, глава кабмина РФ подчеркнул, что в целом оно развивается успешно: взаимный товарооборот растет устойчиво, увеличившись за первые 9 месяцев текущего года почти на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Объем взаимной торговли составляет 27,5 млрд долларов. "По итогам года выйдем мы на показатели, которые превышают докризисный уровень", - поделился прогнозом Мишустин.Глава правительства РФ также отметил успешную реализацию строительства белорусской атомной АЭС и напомнил, что в июне был принят в эксплуатацию первый энергоблок. На данный момент электростанция генерирует почти четверть вырабатываемой Белоруссией электроэнергии. Он также указал на то, что созданная в рамках этого проекта научная и технологическая база открывает новые возможности для кооперации в других сферах мирного атома.Мишустин поприветствовал запуск на белорусских фармацевтических площадках российской вакцины "Спутник V" от коронавируса.Он также напомнил о возобновлении в полном объеме авиасообщения между Россией и Белоруссией. "Наши граждане теперь могут без ограничения летать во все аэропорты, открытые, в том числе и для международных рейсов", - добавил Мишустин, упомянув и об увеличении частоты движения поездов по железной дороге. "Мы стремимся максимально развивать контакты между нашими людьми, укреплять взаимодействие в сфере образования, науки, культуры", - заключил премьер РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20211116/turchinov-1759292890.html

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минск, правительство рф, михаил мишустин, россия