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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211118/pratchett-1759445911.html
Билл Найи озвучит романы Терри Пратчетта
Билл Найи озвучит романы Терри Пратчетта - РИА Новости, 18.11.2021
Билл Найи озвучит романы Терри Пратчетта
Билл Найи примет участие в озвучании 40 романов Терри Пратчетта о "Плоском мире", сообщает The Guardian. Он прочтет авторские сноски. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T05:23
2021-11-18T05:23
культура
гарри поттер
новости культуры
энди серкис
индира варма
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Билл Найи примет участие в озвучании 40 романов Терри Пратчетта о "Плоском мире", сообщает The Guardian. Он прочтет авторские сноски. "Воплотить в жизнь самые смешные, причудливые и всеми любимые аспекты мира, придуманного Терри Пратчеттом, — большая честь. Это его личные комментарии о происходящем, небольшие информационные справки или забавные ремарки. В них чувствуется голос этого великого человека. Они мне очень нравятся", — заявил Найи. В записи аудиокниг также задействованы и другие знаменитые актеры. Известно, что Индира Варма прочтет цикл о Ланкрских ведьмах, Шан Клиффорд станет рассказчиком в романах, где главный герой — Смерть, а Петер Серафимович озвучит этого персонажа. Энди Серкис запишет "Мелких богов". Актеры озвучания проведут в студии звукозаписи 150 дней и прочтут почти четыре миллиона слов. Продолжительность аудиокниг в общей сложности приблизится к 400 часам. Продюсер проекта Ричард Леннон подчеркнул, что несмотря на то, что у всех романов о "Плоском мире" есть своя аудиоверсия, большинство записей было сделано давно. "Они вышли, когда книги Пратчетта только начинали издаваться. Мы решили, что пришло время сделать что-то посовременнее", — объяснил он.Музыкальное сопровождение новых аудиокниг создаст Джеймс Ханнигэн. Британский композитор написал саундтреки для видеоигр о Гарри Поттере. В 2000 году он получил премию BAFTA за работу над видеоигрой "Theme Park World" ("Мир тематического парка").Проект приурочен к 50-летию первого романа Пратчетта "Люди ковра". Аудиокниги будут выходить в течение двух лет. В декабре будет выпущена версия романа "Санта-Хрякус", в апреле 2022 выйдут произведения о ведьмах.
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гарри поттер, новости культуры, энди серкис, индира варма
05:23 18.11.2021
 
Билл Найи озвучит романы Терри Пратчетта

Билл Найи примет участие в озвучании 40 романов Терри Пратчетта о "Плоском мире"

© AFP 2021 / Jamie McCarthy/Ben StansallБилл Найи и Терри Пратчетт
Билл Найи и Терри Пратчетт - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© AFP 2021 / Jamie McCarthy/Ben Stansall
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Билл Найи примет участие в озвучании 40 романов Терри Пратчетта о "Плоском мире", сообщает The Guardian. Он прочтет авторские сноски.
"Воплотить в жизнь самые смешные, причудливые и всеми любимые аспекты мира, придуманного Терри Пратчеттом, — большая честь. Это его личные комментарии о происходящем, небольшие информационные справки или забавные ремарки. В них чувствуется голос этого великого человека. Они мне очень нравятся", — заявил Найи.
В записи аудиокниг также задействованы и другие знаменитые актеры. Известно, что Индира Варма прочтет цикл о Ланкрских ведьмах, Шан Клиффорд станет рассказчиком в романах, где главный герой — Смерть, а Петер Серафимович озвучит этого персонажа. Энди Серкис запишет "Мелких богов".
Актеры озвучания проведут в студии звукозаписи 150 дней и прочтут почти четыре миллиона слов. Продолжительность аудиокниг в общей сложности приблизится к 400 часам.
Продюсер проекта Ричард Леннон подчеркнул, что несмотря на то, что у всех романов о "Плоском мире" есть своя аудиоверсия, большинство записей было сделано давно. "Они вышли, когда книги Пратчетта только начинали издаваться. Мы решили, что пришло время сделать что-то посовременнее", — объяснил он.
Музыкальное сопровождение новых аудиокниг создаст Джеймс Ханнигэн. Британский композитор написал саундтреки для видеоигр о Гарри Поттере. В 2000 году он получил премию BAFTA за работу над видеоигрой "Theme Park World" ("Мир тематического парка").
Проект приурочен к 50-летию первого романа Пратчетта "Люди ковра".
Аудиокниги будут выходить в течение двух лет. В декабре будет выпущена версия романа "Санта-Хрякус", в апреле 2022 выйдут произведения о ведьмах.
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КультураГарри ПоттерНовости культурыЭнди СеркисИндира Варма
 
 
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