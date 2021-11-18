https://ria.ru/20211118/pratchett-1759445911.html

Билл Найи озвучит романы Терри Пратчетта

Билл Найи озвучит романы Терри Пратчетта - РИА Новости, 18.11.2021

Билл Найи озвучит романы Терри Пратчетта

Билл Найи примет участие в озвучании 40 романов Терри Пратчетта о "Плоском мире", сообщает The Guardian. Он прочтет авторские сноски. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T05:23

2021-11-18T05:23

2021-11-18T05:23

культура

гарри поттер

новости культуры

энди серкис

индира варма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759436962_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_ae9c0c89af7c8cc4fa428490da8796ff.jpg

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Билл Найи примет участие в озвучании 40 романов Терри Пратчетта о "Плоском мире", сообщает The Guardian. Он прочтет авторские сноски. "Воплотить в жизнь самые смешные, причудливые и всеми любимые аспекты мира, придуманного Терри Пратчеттом, — большая честь. Это его личные комментарии о происходящем, небольшие информационные справки или забавные ремарки. В них чувствуется голос этого великого человека. Они мне очень нравятся", — заявил Найи. В записи аудиокниг также задействованы и другие знаменитые актеры. Известно, что Индира Варма прочтет цикл о Ланкрских ведьмах, Шан Клиффорд станет рассказчиком в романах, где главный герой — Смерть, а Петер Серафимович озвучит этого персонажа. Энди Серкис запишет "Мелких богов". Актеры озвучания проведут в студии звукозаписи 150 дней и прочтут почти четыре миллиона слов. Продолжительность аудиокниг в общей сложности приблизится к 400 часам. Продюсер проекта Ричард Леннон подчеркнул, что несмотря на то, что у всех романов о "Плоском мире" есть своя аудиоверсия, большинство записей было сделано давно. "Они вышли, когда книги Пратчетта только начинали издаваться. Мы решили, что пришло время сделать что-то посовременнее", — объяснил он.Музыкальное сопровождение новых аудиокниг создаст Джеймс Ханнигэн. Британский композитор написал саундтреки для видеоигр о Гарри Поттере. В 2000 году он получил премию BAFTA за работу над видеоигрой "Theme Park World" ("Мир тематического парка").Проект приурочен к 50-летию первого романа Пратчетта "Люди ковра". Аудиокниги будут выходить в течение двух лет. В декабре будет выпущена версия романа "Санта-Хрякус", в апреле 2022 выйдут произведения о ведьмах.

https://ria.ru/20210927/ekranizatsiya-1751611799.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гарри поттер, новости культуры, энди серкис, индира варма