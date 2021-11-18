https://ria.ru/20211118/potok-1759660307.html

В бундестаге допустили запуск "Северного потока — 2" весной 2022 года

В бундестаге допустили запуск "Северного потока — 2" весной 2022 года - РИА Новости, 18.11.2021

В бундестаге допустили запуск "Северного потока — 2" весной 2022 года

Запуск в эксплуатацию газопровода "Северный поток 2" возможен в апреле - мае 2022 года, Еврокомиссия попытается затянуть процесс сертификации, возможно, при... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T16:19

2021-11-18T16:19

2021-11-18T17:27

германия

бундестаг германии

северный поток — 2

экономика

еврокомиссия

штеффен котре

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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Запуск в эксплуатацию газопровода "Северный поток 2" возможен в апреле - мае 2022 года, Еврокомиссия попытается затянуть процесс сертификации, возможно, при поддержке природоохранных организаций, такое мнение выразил РИА Новости депутат бундестага ФРГ Штеффен Котре ("Альтернатива для Германии"), который был членом комитета по экономике и энергетике немецкого бундестага прошлого созыва."Не думаю, что проект можно сейчас остановить, что Федеральное сетевое агентство сможет остановить сертификацию "Северного потока 2", однако Еврокомиссия, скорее всего, также попытается затянуть процесс со своей стороны. Запуск в эксплуатацию "Северного потока 2" ожидаю не ранее следующего года, возможно, в апреле или мае", - заявил Котре, комментируя ситуацию с приостановкой сертификации оператора "Северного потока 2" немецким регулятором.Ранее Федеральное сетевое агентство заявило, что процесс сертификации компании-оператора "Северного потока 2" остается приостановленным до тех пор, пока передача основных активов и личных средств дочерней компании не будет завершена. В этом случае Федеральное сетевое агентство сможет проверить новые документы дочерней компании в качестве нового заявителя на сертификацию, рассмотрение может занять оставшийся четырехмесячный период, предусмотренный законом.Депутат не исключил, что "в игру (со стороны противников проекта - ред) могут быть также включены различные природоохранные союзы, которые на самом деле политически связаны с лево-зелеными силами, чтобы атаковать проект". Еврокомиссия, по словам Котре, "ясно дала понять, что выступает против диверсификации поставок газа" в Европу, стремится "приобретать американский СПГ, а не российский газ, хотя он более дешёвый"."Поэтому я не верю, что они настроены благосклонно, процесс сертификации скорее затянется, чем будет сокращён", - считает депутат. Он добавил, что уходящее правительство ФРГ во главе с Ангелой Меркель "упустило возможность взять проект под свою защиту, эффективно противостоять всем, кто пытается противодействовать ему", а именно немецкой партии "Зелёные", Еврокомиссии и США."Ущерб в первую очередь нанесён немецким и европейским потребителям газа, которые уже в течение полутора лет не могут рассчитывать на хорошие цены на газ (из-за задержки сдачи "Северного потока 2" из-за санкций США - ред)", - подчеркнул парламентарий.

https://ria.ru/20211118/tseny-1759519102.html

https://ria.ru/20211117/gazoprovod-1759437595.html

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германия, бундестаг германии, северный поток — 2, экономика, еврокомиссия, штеффен котре