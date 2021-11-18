https://ria.ru/20211118/potok-1759614632.html

В Кремле рассказали, от чего зависят сроки запуска "Северного потока — 2"

В Кремле рассказали, от чего зависят сроки запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 18.11.2021

В Кремле рассказали, от чего зависят сроки запуска "Северного потока — 2"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о сроках запуска "Северного потока 2", призвал не гадать и не вмешиваться в работу регулятора, а также... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T12:53

2021-11-18T12:53

2021-11-18T12:57

экономика

украина

сша

дмитрий песков

евросоюз

газпром

северный поток — 2

nord stream 2 ag

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о сроках запуска "Северного потока 2", призвал не гадать и не вмешиваться в работу регулятора, а также заявил, что технологически все готово и время зависит от формальностей с сертификацией."Сейчас гадать по срокам - это дело неблагодарное, и мы не хотели бы этого делать. Никто не может и не должен вмешиваться в работу регулятора. Компания выполняет все бюрократические формальности, юридические формальности, для того чтобы эта процедура сертификации состоялась, и дальше просто нужно ждать, когда это произойдет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, когда могут начаться поставки газа по "Северному Потоку 2" с учетом приостановки сертификации."Технологически все готово. Дальше все зависит от выполнения формальностей, связанных с сертификацией", - добавил Песков.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможностях "Газпрома" заполнить "Северный поток 2" призвал не ориентироваться на аналитиков, а спрашивать напрямую у компании."Не нужно ориентироваться на аналитиков, нужно спрашивать "Газпром". Это самая надежная информация от первоисточника. "Газпром" поставлял и поставляет ровно столько, сколько у него покупают и просят дополнительно в рамках условий, предусмотренных действующими контрактами", - сказал он журналистам на просьбу прокомментировать мнение аналитиков о том, что добыча "Газпром" находится на предельных уровнях, и вопрос, есть ли в этой связи уверенность в том, что газа будет достаточно для поставок по "Северному потоку 2".Федеральное сетевое агентство Германии сообщило во вторник, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока 2". Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор."Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20211118/tseny-1759519102.html

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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике 2021-11-18T12:53 true PT2M30S

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экономика, украина, сша, дмитрий песков, евросоюз, газпром, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия