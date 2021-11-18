В Польше внезапно придумали способ помочь России с "Северным потоком — 2"

01:46 18.11.2021 (обновлено: 01:49 18.11.2021)
В Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
Эксперт Кардась: раздел "Северного потока — 2" на две части решит проблему с сертификацией
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток — 2" в Германии
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Россия может добиться сертификации "Северного потока — 2", если "разделит" газопровод на две части, заявил в беседе с Defence 24 сотрудник Центра восточных исследований в Варшаве Шимон Кардась.
"Податель заявки намекает, что газопровод следует "разделить" на две части: ту, на которую распространяется европейское право (примерно пять процентов) и ту, на которую оно не распространяется (95 процентов)", — пояснил Кардась.
По его мнению, одобрение такого подхода со стороны Европейской комиссии и ФРГ позволит "Газпрому" и его партнерам использовать эксплуатировать "Северный поток — 2" на более выгодных условиях.
"Большая часть "Северного потока — 2" окажется выведена из-под действия европейского законодательства. Отпадет необходимость учета норм, которые требуют, например, предоставить доступ третьим сторонам", — подчеркнул эксперт.
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершили в сентябре.
Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. В немецком минэнерго решение BNA назвали "исключительно регуляторным".
Неразрешенным остается спор вокруг обновленной Газовой директивы ЕС, которая вступила в силу 23 мая 2019 года. Ее нормативы гласят, что проложенная после указанной даты труба должна либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании. Регулятор и суд в Германии постановили не выводить "Северный поток — 2" из-под действия документа.
Россию это не устраивает, поскольку, как отметили в Москве, опираться надо не на технические аргументы, а на экономические: к моменту обновления директивы в проект инвестировали уже миллиарды евро с учетом прежней правовой ситуации.
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