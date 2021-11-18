Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211118/potok-1759562790.html
В Польше внезапно придумали способ помочь России с "Северным потоком — 2"
В Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2" - РИА Новости, 18.11.2021
В Польше внезапно придумали способ помочь России с "Северным потоком — 2"
Россия может добиться сертификации "Северного потока — 2", если "разделит" газопровод на две части, заявил в беседе с Defence 24 сотрудник Центра восточных... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T01:46
2021-11-18T01:49
экономика
в мире
германия
москва
польша
еврокомиссия
газпром
балтийское море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736480500_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5946d4a6bc2fb26af8abffef350880a7.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Россия может добиться сертификации "Северного потока — 2", если "разделит" газопровод на две части, заявил в беседе с Defence 24 сотрудник Центра восточных исследований в Варшаве Шимон Кардась.Аналитик обратил внимание на "слабость" обновленной Газовой директивы Евросоюза, распространяющейся лишь на территориальные воды страны-члена ЕС, в которой заканчивается трубопровод. В случае с российским проектом речь идет о Германии, отметил собеседник польского издания.По его мнению, одобрение такого подхода со стороны Европейской комиссии и ФРГ позволит "Газпрому" и его партнерам использовать эксплуатировать "Северный поток — 2" на более выгодных условиях."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершили в сентябре.Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. В немецком минэнерго решение BNA назвали "исключительно регуляторным".Неразрешенным остается спор вокруг обновленной Газовой директивы ЕС, которая вступила в силу 23 мая 2019 года. Ее нормативы гласят, что проложенная после указанной даты труба должна либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании. Регулятор и суд в Германии постановили не выводить "Северный поток — 2" из-под действия документа.Россию это не устраивает, поскольку, как отметили в Москве, опираться надо не на технические аргументы, а на экономические: к моменту обновления директивы в проект инвестировали уже миллиарды евро с учетом прежней правовой ситуации.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20211117/potok-1759389897.html
https://ria.ru/20211116/germaniya-1759279554.html
германия
москва
польша
балтийское море
россия
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736480500_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3526dab4481096c54efdb8b75c2e85b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, в мире, германия, москва, польша, еврокомиссия, газпром, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия, шимон кардась, варшава
01:46 18.11.2021 (обновлено: 01:49 18.11.2021)
 
В Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"

Эксперт Кардась: раздел "Северного потока — 2" на две части решит проблему с сертификацией

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток — 2" в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Россия может добиться сертификации "Северного потока — 2", если "разделит" газопровод на две части, заявил в беседе с Defence 24 сотрудник Центра восточных исследований в Варшаве Шимон Кардась.
Аналитик обратил внимание на "слабость" обновленной Газовой директивы Евросоюза, распространяющейся лишь на территориальные воды страны-члена ЕС, в которой заканчивается трубопровод. В случае с российским проектом речь идет о Германии, отметил собеседник польского издания.

"Податель заявки намекает, что газопровод следует "разделить" на две части: ту, на которую распространяется европейское право (примерно пять процентов) и ту, на которую оно не распространяется (95 процентов)", — пояснил Кардась.

По его мнению, одобрение такого подхода со стороны Европейской комиссии и ФРГ позволит "Газпрому" и его партнерам использовать эксплуатировать "Северный поток — 2" на более выгодных условиях.

"Большая часть "Северного потока — 2" окажется выведена из-под действия европейского законодательства. Отпадет необходимость учета норм, которые требуют, например, предоставить доступ третьим сторонам", — подчеркнул эксперт.

"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершили в сентябре.
Строительство газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 04:40
В ФРГ назвали "большой проблемой" работу "Северного потока — 2" не всю зиму
Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. В немецком минэнерго решение BNA назвали "исключительно регуляторным".
Неразрешенным остается спор вокруг обновленной Газовой директивы ЕС, которая вступила в силу 23 мая 2019 года. Ее нормативы гласят, что проложенная после указанной даты труба должна либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании. Регулятор и суд в Германии постановили не выводить "Северный поток — 2" из-под действия документа.
Россию это не устраивает, поскольку, как отметили в Москве, опираться надо не на технические аргументы, а на экономические: к моменту обновления директивы в проект инвестировали уже миллиарды евро с учетом прежней правовой ситуации.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 13:36
Nord Stream 2 AG учредит дочку для сертификации "Северного потока — 2"
 
ЭкономикаВ миреГерманияМоскваПольшаЕврокомиссияГазпромБалтийское мореСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссияШимон КардасьВаршава
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:36Польша связала кризис на границе с подготовкой Россией атак против Киева
11:33Глава центра Чумакова назвал "КовиВак" подходящим для ревакцинации
11:33Приморского депутата Самсонова увезли из суда на скорой
11:31Ранее судимого калининградского подростка заподозрили в убийстве приятеля
11:30В Москве за сутки госпитализировали 937 пациентов с COVID-19
11:29Ученые доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
11:26Центр Чумакова запустил новые биореакторы для производства "КовиВака"
11:22В Кремле из-за COVID-19 отменили новогоднее представление
11:20Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:18В России выявили 37 374 новых случая заражения коронавирусом
11:18Вернувшийся из Египта мужчина умер в Подмосковье от отравления газом
11:17Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
11:17В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
11:17В России за сутки выписали 36 414 человек после COVID-19
11:14Премьер Польши предупредил Европу о наплыве миллионов мигрантов
11:13Рашкин заявил о готовности дать показания по инциденту с лосем
11:12СМИ: Украина впервые начала импортировать огурцы из России
11:11Роскомнадзор составил административные протоколы на Верзилова* и Баданина*
11:09В нескольких российских регионах заметили падение светящегося объекта
11:07Правительство одобрило субсидии производителям медицинского кислорода
Лента новостейМолния
Польша связала кризис на границе с подготовкой Россией атак против КиеваГлава центра Чумакова назвал "КовиВак" подходящим для ревакцинацииПриморского депутата Самсонова увезли из суда на скоройРанее судимого калининградского подростка заподозрили в убийстве приятеляВ Москве за сутки госпитализировали 937 пациентов с COVID-19Ученые доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19Центр Чумакова запустил новые биореакторы для производства "КовиВака"В Кремле из-за COVID-19 отменили новогоднее представлениеОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России выявили 37 374 новых случая заражения коронавирусомВернувшийся из Египта мужчина умер в Подмосковье от отравления газомНаибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19В России за сутки выписали 36 414 человек после COVID-19Премьер Польши предупредил Европу о наплыве миллионов мигрантовРашкин заявил о готовности дать показания по инциденту с лосемСМИ: Украина впервые начала импортировать огурцы из РоссииРоскомнадзор составил административные протоколы на Верзилова* и Баданина*В нескольких российских регионах заметили падение светящегося объектаПравительство одобрило субсидии производителям медицинского кислорода