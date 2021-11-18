https://ria.ru/20211118/potok-1759562790.html

В Польше внезапно придумали способ помочь России с "Северным потоком — 2"

В Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2" - РИА Новости, 18.11.2021

В Польше внезапно придумали способ помочь России с "Северным потоком — 2"

Россия может добиться сертификации "Северного потока — 2", если "разделит" газопровод на две части, заявил в беседе с Defence 24 сотрудник Центра восточных... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T01:46

2021-11-18T01:46

2021-11-18T01:49

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Россия может добиться сертификации "Северного потока — 2", если "разделит" газопровод на две части, заявил в беседе с Defence 24 сотрудник Центра восточных исследований в Варшаве Шимон Кардась.Аналитик обратил внимание на "слабость" обновленной Газовой директивы Евросоюза, распространяющейся лишь на территориальные воды страны-члена ЕС, в которой заканчивается трубопровод. В случае с российским проектом речь идет о Германии, отметил собеседник польского издания.По его мнению, одобрение такого подхода со стороны Европейской комиссии и ФРГ позволит "Газпрому" и его партнерам использовать эксплуатировать "Северный поток — 2" на более выгодных условиях."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершили в сентябре.Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. В немецком минэнерго решение BNA назвали "исключительно регуляторным".Неразрешенным остается спор вокруг обновленной Газовой директивы ЕС, которая вступила в силу 23 мая 2019 года. Ее нормативы гласят, что проложенная после указанной даты труба должна либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании. Регулятор и суд в Германии постановили не выводить "Северный поток — 2" из-под действия документа.Россию это не устраивает, поскольку, как отметили в Москве, опираться надо не на технические аргументы, а на экономические: к моменту обновления директивы в проект инвестировали уже миллиарды евро с учетом прежней правовой ситуации.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20211117/potok-1759389897.html

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