https://ria.ru/20211118/postkovid-1759561800.html

"Может быть фатально". Врач назвала крайне опасную форму постковида

"Может быть фатально". Врач назвала крайне опасную форму постковида - РИА Новости, 18.11.2021

"Может быть фатально". Врач назвала крайне опасную форму постковида

Постковидный синдром иногда развивается в форме, которая может оказаться фатальной. В чем заключается опасность и как ее избежать, рассказала в интервью радио... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T04:15

2021-11-18T04:15

2021-11-18T11:01

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Постковидный синдром иногда развивается в форме, которая может оказаться фатальной. В чем заключается опасность и как ее избежать, рассказала в интервью радио Sputnik врач-гематолог высшей категории медицинского центра "Авиценна" Диана Ким.Пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, могут еще долгое время сталкиваться с последствиями этого заболевания, в том числе с нарушением свертываемости крови. Даже молодые люди, переболевшие COVID-19 в легкой форме, рискуют спустя некоторое время получить диагноз "тромбоз" или даже "инсульт", предупредила врач. Именно к таким тяжелым поражениям организма приводит повышение густоты крови после коронавирусной инфекции, пояснила она. В случае, если тромбы образуются в сосудах головного мозга, исход для пациента может быть фатальным, продолжила врач-гематолог."Тромбообразование всегда опасно, но все зависит от того, где образовался тромб. Если это произошло в головном мозге, то будет инсульт. В зависимости от отдела мозга это может быть либо фатальный инсульт, либо с минимальными последствиями", — добавила она.Предотвратить постковидное тромбообразование можно, принимая разжижающие кровь препараты — антикоагулянты. Но назначить подобное лечение может только специалист.Наиболее подвержены риску повышенного тромбообразования после коронавирусной инфекции те люди, которые и ранее страдали заболеваниями сосудов, уточнила она.Защититься от COVID-19 и тяжелых последствий этого заболевания поможет вакцинация.

https://ria.ru/20211117/tromboz-1759391247.html

https://ria.ru/20211113/tromboz-1758865080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, диана ким