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"Может быть фатально". Врач назвала крайне опасную форму постковида
"Может быть фатально". Врач назвала крайне опасную форму постковида - РИА Новости, 18.11.2021
"Может быть фатально". Врач назвала крайне опасную форму постковида
Постковидный синдром иногда развивается в форме, которая может оказаться фатальной. В чем заключается опасность и как ее избежать, рассказала в интервью радио... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T04:15
2021-11-18T11:01
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Постковидный синдром иногда развивается в форме, которая может оказаться фатальной. В чем заключается опасность и как ее избежать, рассказала в интервью радио Sputnik врач-гематолог высшей категории медицинского центра "Авиценна" Диана Ким.Пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, могут еще долгое время сталкиваться с последствиями этого заболевания, в том числе с нарушением свертываемости крови. Даже молодые люди, переболевшие COVID-19 в легкой форме, рискуют спустя некоторое время получить диагноз "тромбоз" или даже "инсульт", предупредила врач. Именно к таким тяжелым поражениям организма приводит повышение густоты крови после коронавирусной инфекции, пояснила она. В случае, если тромбы образуются в сосудах головного мозга, исход для пациента может быть фатальным, продолжила врач-гематолог."Тромбообразование всегда опасно, но все зависит от того, где образовался тромб. Если это произошло в головном мозге, то будет инсульт. В зависимости от отдела мозга это может быть либо фатальный инсульт, либо с минимальными последствиями", — добавила она.Предотвратить постковидное тромбообразование можно, принимая разжижающие кровь препараты — антикоагулянты. Но назначить подобное лечение может только специалист.Наиболее подвержены риску повышенного тромбообразования после коронавирусной инфекции те люди, которые и ранее страдали заболеваниями сосудов, уточнила она.Защититься от COVID-19 и тяжелых последствий этого заболевания поможет вакцинация.
https://ria.ru/20211117/tromboz-1759391247.html
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общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, диана ким
04:15 18.11.2021 (обновлено: 11:01 18.11.2021)
 
"Может быть фатально". Врач назвала крайне опасную форму постковида

Врач Ким: тромбоз случается и у молодых пациентов, перенесших COVID-19 в легкой форме

© Depositphotos / WavebreakmediaИнсульт
Инсульт - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Depositphotos / Wavebreakmedia
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Постковидный синдром иногда развивается в форме, которая может оказаться фатальной. В чем заключается опасность и как ее избежать, рассказала в интервью радио Sputnik врач-гематолог высшей категории медицинского центра "Авиценна" Диана Ким.
Пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, могут еще долгое время сталкиваться с последствиями этого заболевания, в том числе с нарушением свертываемости крови. Даже молодые люди, переболевшие COVID-19 в легкой форме, рискуют спустя некоторое время получить диагноз "тромбоз" или даже "инсульт", предупредила врач. Именно к таким тяжелым поражениям организма приводит повышение густоты крови после коронавирусной инфекции, пояснила она.
"У меня были молодые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме, но через три месяца у них был тромбоз. В частности, у одного из них случился инсульт. То есть даже те, кто перенес COVID-19 в легкой форме, не защищены от поствирусного, постковидного тромбообразования", — сказала Ким.
В случае, если тромбы образуются в сосудах головного мозга, исход для пациента может быть фатальным, продолжила врач-гематолог.
"Тромбообразование всегда опасно, но все зависит от того, где образовался тромб. Если это произошло в головном мозге, то будет инсульт. В зависимости от отдела мозга это может быть либо фатальный инсульт, либо с минимальными последствиями", — добавила она.
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Предотвратить постковидное тромбообразование можно, принимая разжижающие кровь препараты — антикоагулянты. Но назначить подобное лечение может только специалист.

"Считается, что после перенесенной коронавирусной инфекции следует продолжать три месяца антикоагулянтную терапию. Это профилактирует образование тромбов. Однако самостоятельно назначать себе антикоагулянты не надо. Это делается под контролем врача. Эти препараты не совсем безобидные, поэтому не стоит их самому себе назначать", — объяснила Ким.

Наиболее подвержены риску повышенного тромбообразования после коронавирусной инфекции те люди, которые и ранее страдали заболеваниями сосудов, уточнила она.
Защититься от COVID-19 и тяжелых последствий этого заболевания поможет вакцинация.
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