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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211118/pomosch-1759623560.html
В Подмосковье планируют оказывать бесплатную юрпомощь обманутым дольщикам
В Подмосковье планируют оказывать бесплатную юрпомощь обманутым дольщикам - РИА Новости, 18.11.2021
В Подмосковье планируют оказывать бесплатную юрпомощь обманутым дольщикам
Депутаты Мособлдумы одобрили в первом чтении законопроект о предоставлении с 1 апреля 2022 года бесплатной юридической помощи обманутым дольщикам региона. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T13:41
2021-11-18T13:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жилье
александр баранов
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Недвижимость. Депутаты Мособлдумы одобрили в первом чтении законопроект о предоставлении с 1 апреля 2022 года бесплатной юридической помощи обманутым дольщикам региона.Как сообщила на заседании облдумы старший помощник прокурора Московской области по взаимодействию с органами власти Александра Русина, что в регионе по-прежнему актуальна проблема обеспечения прав обманутых дольщиков. По ее словам, многие пострадавшие не имеют юридического образования и вынуждены самостоятельно нести дополнительные затраты на получения юридических консультаций."Прокурором Московской области внесен проект закона Московской области о предоставлении бесплатной юридической помощи, чьи денежные средства внесены в счет долевого строительства и их права были нарушены. Принятие закона позволит снизить затраты обманутых дольщиков", - сказала Русина в ходе доклада по законопроекту.Она добавила, что аналогичные изменения в региональные законодательства приняты в Волгоградской, Воронежской, Калининградской и других областях РФ.Председатель профильного комитета Александр Баранов добавил, что в ходе рассмотрения законопроекта поступили замечания от государственного-правового управления Мособлдумы, а также заключения от губернатора Московской области на предмет выделения дополнительных средств на содержание Государственного юридического бюро и увеличения размера субсидий региональной палате адвокатов.
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московская область (подмосковье), жилье, александр баранов
13:41 18.11.2021
 

В Подмосковье планируют оказывать бесплатную юрпомощь обманутым дольщикам

© РИА Новости / Александр КряжевНовый дом
Новый дом - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя – РИА Недвижимость. Депутаты Мособлдумы одобрили в первом чтении законопроект о предоставлении с 1 апреля 2022 года бесплатной юридической помощи обманутым дольщикам региона.
Как сообщила на заседании облдумы старший помощник прокурора Московской области по взаимодействию с органами власти Александра Русина, что в регионе по-прежнему актуальна проблема обеспечения прав обманутых дольщиков. По ее словам, многие пострадавшие не имеют юридического образования и вынуждены самостоятельно нести дополнительные затраты на получения юридических консультаций.
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"Прокурором Московской области внесен проект закона Московской области о предоставлении бесплатной юридической помощи, чьи денежные средства внесены в счет долевого строительства и их права были нарушены. Принятие закона позволит снизить затраты обманутых дольщиков", - сказала Русина в ходе доклада по законопроекту.
Она добавила, что аналогичные изменения в региональные законодательства приняты в Волгоградской, Воронежской, Калининградской и других областях РФ.
Председатель профильного комитета Александр Баранов добавил, что в ходе рассмотрения законопроекта поступили замечания от государственного-правового управления Мособлдумы, а также заключения от губернатора Московской области на предмет выделения дополнительных средств на содержание Государственного юридического бюро и увеличения размера субсидий региональной палате адвокатов.
"В связи с дополнительным выделением средств, вступление закона в силу предлагается установить с 1 апреля 2022 года. Прошу одобрить законопроект и продолжить над ним работу", - сказал Баранов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЖильеАлександр Баранов
 
 
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