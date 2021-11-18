В Подмосковье планируют оказывать бесплатную юрпомощь обманутым дольщикам
МОСКВА, 18 ноя – РИА Недвижимость. Депутаты Мособлдумы одобрили в первом чтении законопроект о предоставлении с 1 апреля 2022 года бесплатной юридической помощи обманутым дольщикам региона.
Как сообщила на заседании облдумы старший помощник прокурора Московской области по взаимодействию с органами власти Александра Русина, что в регионе по-прежнему актуальна проблема обеспечения прав обманутых дольщиков. По ее словам, многие пострадавшие не имеют юридического образования и вынуждены самостоятельно нести дополнительные затраты на получения юридических консультаций.
"Прокурором Московской области внесен проект закона Московской области о предоставлении бесплатной юридической помощи, чьи денежные средства внесены в счет долевого строительства и их права были нарушены. Принятие закона позволит снизить затраты обманутых дольщиков", - сказала Русина в ходе доклада по законопроекту.
Она добавила, что аналогичные изменения в региональные законодательства приняты в Волгоградской, Воронежской, Калининградской и других областях РФ.
Председатель профильного комитета Александр Баранов добавил, что в ходе рассмотрения законопроекта поступили замечания от государственного-правового управления Мособлдумы, а также заключения от губернатора Московской области на предмет выделения дополнительных средств на содержание Государственного юридического бюро и увеличения размера субсидий региональной палате адвокатов.
"В связи с дополнительным выделением средств, вступление закона в силу предлагается установить с 1 апреля 2022 года. Прошу одобрить законопроект и продолжить над ним работу", - сказал Баранов.