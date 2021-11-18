https://ria.ru/20211118/pomosch-1759623560.html

В Подмосковье планируют оказывать бесплатную юрпомощь обманутым дольщикам

В Подмосковье планируют оказывать бесплатную юрпомощь обманутым дольщикам - РИА Новости, 18.11.2021

В Подмосковье планируют оказывать бесплатную юрпомощь обманутым дольщикам

Депутаты Мособлдумы одобрили в первом чтении законопроект о предоставлении с 1 апреля 2022 года бесплатной юридической помощи обманутым дольщикам региона. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T13:41

2021-11-18T13:41

2021-11-18T13:41

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Недвижимость. Депутаты Мособлдумы одобрили в первом чтении законопроект о предоставлении с 1 апреля 2022 года бесплатной юридической помощи обманутым дольщикам региона.Как сообщила на заседании облдумы старший помощник прокурора Московской области по взаимодействию с органами власти Александра Русина, что в регионе по-прежнему актуальна проблема обеспечения прав обманутых дольщиков. По ее словам, многие пострадавшие не имеют юридического образования и вынуждены самостоятельно нести дополнительные затраты на получения юридических консультаций."Прокурором Московской области внесен проект закона Московской области о предоставлении бесплатной юридической помощи, чьи денежные средства внесены в счет долевого строительства и их права были нарушены. Принятие закона позволит снизить затраты обманутых дольщиков", - сказала Русина в ходе доклада по законопроекту.Она добавила, что аналогичные изменения в региональные законодательства приняты в Волгоградской, Воронежской, Калининградской и других областях РФ.Председатель профильного комитета Александр Баранов добавил, что в ходе рассмотрения законопроекта поступили замечания от государственного-правового управления Мособлдумы, а также заключения от губернатора Московской области на предмет выделения дополнительных средств на содержание Государственного юридического бюро и увеличения размера субсидий региональной палате адвокатов.

https://realty.ria.ru/20211118/stroitelstvo-1759610377.html

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московская область (подмосковье), жилье, александр баранов