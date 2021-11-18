https://ria.ru/20211118/pomosch-1759594906.html

В службе "Милосердие" рассказали, как помочь бездомным в холода

В службе "Милосердие" рассказали, как помочь бездомным в холода - РИА Новости, 18.11.2021

В службе "Милосердие" рассказали, как помочь бездомным в холода

Если вы встретили замерзающего бездомного, нужно вызвать круглосуточный "Социальный патруль", если же он без сознания – скорую помощь, иначе человек может... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T11:28

2021-11-18T11:28

2021-11-18T11:28

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Если вы встретили замерзающего бездомного, нужно вызвать круглосуточный "Социальный патруль", если же он без сознания – скорую помощь, иначе человек может замерзнуть насмерть, рассказала РИА Новости руководитель пиар-отдела православной службы помощи "Милосердие" Элина Шевченко.Один из 27 социальных проектов православной службы помощи "Милосердие" - это "Ангар спасения" в Москве, негосударственный социальный центр помощи бездомным, в котором расположены мобильная душевая, пункты обогрева, доврачебной медицинской помощи, социального работника, прачечная и парикмахерская, там же бездомные могут поесть и восстановить документы.Она отметила, что пребывание на улице в холодное время года смертельно для человека без крова, особенно если он находится в состоянии алкогольного опьянения, в сырой одежде или обуви."Если вы встретили замерзающего бездомного на улице, если он без сознания или в сильном опьянении, лежит - нужно вызвать скорую помощь. Оставлять его на земле смертельно опасно. Желательно дождаться медиков, записать телефон, кто принял пациента, и попросить их связаться с "Ангаром спасения", чтобы мы уже смогли уточнить, куда отвезут бездомного после получения медпомощи", - сказала Шевченко.Если же, уточняет она, бездомный в сознании, несильно пьян, шатается, упал или замерзает, можно, спросив, нужна ли ему помощь, круглосуточно позвонить в столичный "Социальный патруль" по телефону +7-499-357-01-80."Патруль приедет и решит, куда отвезти: если это ночь, то на ночлег в ЦСА имени Глинки, если день, то в один из пунктов помощи в Москве, в том числе в "Ангар спасения", - объяснила представитель "Милосердия".По ее словам, из-за увеличения количества обращений в зимний период в "Ангаре" нужны добровольцы-медики, парикмахеры, волонтеры для раздачи еды, сопровождения бездомных на вокзалы, а "если человек хочет купить билет или перечислить деньги на нашу деятельность, он тоже может это сделать, ведь "Ангар" живет на пожертвования".Также, добавила она, "Ангару" нужна теплая одежда, которую можно привезти по адресу: Николоямская улица, 57 (во дворе дома), позвонив по телефону +7-926-158-07-58.

https://ria.ru/20211116/rpts-1759343108.html

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москва, здоровье - общество