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Польша связала кризис на границе с подготовкой Россией атак против Киева
Польша связала кризис на границе с подготовкой Россией атак против Киева - РИА Новости, 18.11.2021
Польша связала кризис на границе с подготовкой Россией атак против Киева
Премьер Польши Матеуш Моравецкий не исключает, что миграционный кризис на польско-белорусской границе призван отвлечь внимание от новых "атак", которые Москва... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T11:36
2021-11-18T11:36
в мире
белоруссия
франция
дмитрий песков
ангела меркель
матеуш моравецкий
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Премьер Польши Матеуш Моравецкий не исключает, что миграционный кризис на польско-белорусской границе призван отвлечь внимание от новых "атак", которые Москва якобы готовит в отношении Украины.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать."Мы не знаем, что еще они планируют. Возможно также, что кризис на границе призван лишь отвлечь внимание от новых военных атак, которые (президент РФ Владимир) Путин готовит на Украине", - заявил Моравецкий.Он выразил надежду, что "международное давление" возымеет эффект и число прибывших в Белоруссию мигрантов останется на отметке в 20 тысяч человек."Когда наплыв будет остановлен, ЕС также может помочь вернуть этих людей на родину", - добавил премьер Польши.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.Россия выступает переговорным посредником в решении миграционного кризиса. В Кремле считают очень важным установление прямых контактов между белорусскими властями и ЕС. Путин обсуждал ситуацию с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Российский лидер также выражал надежду на прямые контакты Лукашенко и Меркель. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не имеет отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши, при этом Москва прилагает все усилия для разрешения ситуации.
https://ria.ru/20211118/migranty-1759592013.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211117/polsha-1759539589.html
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в мире, белоруссия, франция, дмитрий песков, ангела меркель, матеуш моравецкий, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:36 18.11.2021
 
Польша связала кризис на границе с подготовкой Россией атак против Киева

Моравецкий допустил связь кризиса на границе с подготовкой Россией атак против Киева

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛюди из лагеря нелегальных мигрантов возле ограждений у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Люди из лагеря нелегальных мигрантов возле ограждений у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Премьер Польши Матеуш Моравецкий не исключает, что миграционный кризис на польско-белорусской границе призван отвлечь внимание от новых "атак", которые Москва якобы готовит в отношении Украины.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

"Мы не можем ничего исключать", - заявил Моравецкий в интервью изданию Bild, добавив, что власти РФ и Белоруссии преследуют стратегию, направленную на "дестабилизацию Запада".

"Мы не знаем, что еще они планируют. Возможно также, что кризис на границе призван лишь отвлечь внимание от новых военных атак, которые (президент РФ Владимир) Путин готовит на Украине", - заявил Моравецкий.
Он выразил надежду, что "международное давление" возымеет эффект и число прибывших в Белоруссию мигрантов останется на отметке в 20 тысяч человек.
"Когда наплыв будет остановлен, ЕС также может помочь вернуть этих людей на родину", - добавил премьер Польши.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
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Премьер Польши предупредил Европу о наплыве миллионов мигрантов
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
Россия выступает переговорным посредником в решении миграционного кризиса. В Кремле считают очень важным установление прямых контактов между белорусскими властями и ЕС. Путин обсуждал ситуацию с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Российский лидер также выражал надежду на прямые контакты Лукашенко и Меркель. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не имеет отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши, при этом Москва прилагает все усилия для разрешения ситуации.
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17 ноября, 19:35Сказано в эфире
Кризис, который "очень кстати". Зачем Польше нужны мигранты на границе
 
В миреБелоруссияФранцияДмитрий ПесковАнгела МеркельМатеуш МоравецкийРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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