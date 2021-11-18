https://ria.ru/20211118/polsha-1759597367.html

Польша связала кризис на границе с подготовкой Россией атак против Киева

Польша связала кризис на границе с подготовкой Россией атак против Киева - РИА Новости, 18.11.2021

Польша связала кризис на границе с подготовкой Россией атак против Киева

Премьер Польши Матеуш Моравецкий не исключает, что миграционный кризис на польско-белорусской границе призван отвлечь внимание от новых "атак", которые Москва... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T11:36

2021-11-18T11:36

2021-11-18T11:36

в мире

белоруссия

франция

дмитрий песков

ангела меркель

матеуш моравецкий

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Премьер Польши Матеуш Моравецкий не исключает, что миграционный кризис на польско-белорусской границе призван отвлечь внимание от новых "атак", которые Москва якобы готовит в отношении Украины.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать."Мы не знаем, что еще они планируют. Возможно также, что кризис на границе призван лишь отвлечь внимание от новых военных атак, которые (президент РФ Владимир) Путин готовит на Украине", - заявил Моравецкий.Он выразил надежду, что "международное давление" возымеет эффект и число прибывших в Белоруссию мигрантов останется на отметке в 20 тысяч человек."Когда наплыв будет остановлен, ЕС также может помочь вернуть этих людей на родину", - добавил премьер Польши.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.Россия выступает переговорным посредником в решении миграционного кризиса. В Кремле считают очень важным установление прямых контактов между белорусскими властями и ЕС. Путин обсуждал ситуацию с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Российский лидер также выражал надежду на прямые контакты Лукашенко и Меркель. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не имеет отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши, при этом Москва прилагает все усилия для разрешения ситуации.

https://ria.ru/20211118/migranty-1759592013.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211117/polsha-1759539589.html

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россия

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в мире, белоруссия, франция, дмитрий песков, ангела меркель, матеуш моравецкий, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии