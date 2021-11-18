https://ria.ru/20211118/pokushenie-1759695480.html
На Украине предотвратили покушение на министра аграрной политики Лещенко
На Украине предотвратили покушение на министра аграрной политики Лещенко - РИА Новости, 18.11.2021
На Украине предотвратили покушение на министра аграрной политики Лещенко
На Украине полицейские задержали организаторов и заказчиков покушения на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко, заявил глава МВД Денис... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T18:35
2021-11-18T18:35
2021-11-18T21:51
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мвд украины
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КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости. На Украине полицейские задержали организаторов и заказчиков покушения на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко, заявил глава МВД Денис Монастырский.По его словам, нападение готовилось из-за якобы долгов чиновника."И это было лицо, с которым они сотрудничали, у которого они пытались отобрать имущество и выбить вымышленные долги, которые были в 2018-м году партнерами", — сказал Монастырский на брифинге.Одним из заказчиков был гражданин США. Правоохранительные органы уведомили об этом посольство страны в Киеве.Сам Лещенко заявил, что произошедшее не связано с его государственной службой."Это гражданско-правовой спор, в рамках которого есть соответствующие решения судов, которые вступили в законную силу", — объяснил он.Сейчас задержанные находятся в изоляторе, им инкриминируются четыре особо тяжкие статьи и грозит пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20211007/ukraina-1753554573.html
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РИА Новости
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украина, в мире, мвд украины, роман лещенко
18:35 18.11.2021 (обновлено: 21:51 18.11.2021)
На Украине предотвратили покушение на министра аграрной политики Лещенко
На Украине готовилось покушение на министра аграрной политики Романа Лещенко
КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости.
На Украине
полицейские задержали организаторов и заказчиков покушения на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко
, заявил глава МВД Денис Монастырский
.
По его словам, нападение готовилось из-за якобы долгов чиновника.
"И это было лицо, с которым они сотрудничали, у которого они пытались отобрать имущество и выбить вымышленные долги, которые были в 2018-м году партнерами", — сказал Монастырский на брифинге.
Одним из заказчиков был гражданин США
. Правоохранительные органы уведомили об этом посольство страны в Киеве
.
Сам Лещенко заявил, что произошедшее не связано с его государственной службой.
"Это гражданско-правовой спор, в рамках которого есть соответствующие решения судов, которые вступили в законную силу", — объяснил он.
Сейчас задержанные находятся в изоляторе, им инкриминируются четыре особо тяжкие статьи и грозит пожизненное лишение свободы.