https://ria.ru/20211118/pokushenie-1759695480.html

На Украине предотвратили покушение на министра аграрной политики Лещенко

На Украине предотвратили покушение на министра аграрной политики Лещенко - РИА Новости, 18.11.2021

На Украине предотвратили покушение на министра аграрной политики Лещенко

На Украине полицейские задержали организаторов и заказчиков покушения на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко, заявил глава МВД Денис... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T18:35

2021-11-18T18:35

2021-11-18T21:51

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мвд украины

роман лещенко

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КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости. На Украине полицейские задержали организаторов и заказчиков покушения на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко, заявил глава МВД Денис Монастырский.По его словам, нападение готовилось из-за якобы долгов чиновника."И это было лицо, с которым они сотрудничали, у которого они пытались отобрать имущество и выбить вымышленные долги, которые были в 2018-м году партнерами", — сказал Монастырский на брифинге.Одним из заказчиков был гражданин США. Правоохранительные органы уведомили об этом посольство страны в Киеве.Сам Лещенко заявил, что произошедшее не связано с его государственной службой."Это гражданско-правовой спор, в рамках которого есть соответствующие решения судов, которые вступили в законную силу", — объяснил он.Сейчас задержанные находятся в изоляторе, им инкриминируются четыре особо тяжкие статьи и грозит пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20211007/ukraina-1753554573.html

https://ria.ru/20211017/diplomat-1754931558.html

украина

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2021

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украина, в мире, мвд украины, роман лещенко