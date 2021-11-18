https://ria.ru/20211118/pogoda-1759574365.html
Москвичей предупредили о рекордном мокром снегопаде и штормовом ветре
Москвичей предупредили о рекордном мокром снегопаде и штормовом ветре - РИА Новости, 18.11.2021
Москвичей предупредили о рекордном мокром снегопаде и штормовом ветре
В субботу в Центральной России выпадет до четверти месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T09:33
2021-11-18T09:33
2021-11-18T10:56
общество
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В субботу в Центральной России выпадет до четверти месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее стало известно, что атмосферное давление в Москве рухнет в "барическую пропасть" до рекордных 716 миллиметров ртутного столба.Такие интенсивные ливневые осадки в это время года наблюдаются крайне редко. С момента открытия в 1948 году главной столичной метеостанции ВДНХ их фиксировали лишь в 1954-м (13,9 мм), 2004-м (15,2 мм) и 2010-м (10,5 мм). "То есть в субботу, 20 ноября 2021 года, в Центральной России ожидается один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года с высокой вероятностью рекордного статуса", — добавил специалист.Все это приведет к формированию довольно тяжелого снежного покрова высотой до семи сантиметров и плотностью до 170 килограммов на кубический метр, что влечет чрезмерную нагрузку на кровли и стропильные конструкции."Кстати, начнется преждевременное — на неделю раньше положенного по климату — формирование устойчивого снежного покрова, который, по всей видимости, продержится до весны", — уточнил метеоролог.Порывы ветра во второй половине дня будут достигать штормовых 18-23 метров в секунду, а это нагрузка до 30 кг на метр квадратный поверхности, что чревато падением деревьев и рекламных конструкций.Тишковец также отметил, что в ночь на воскресенье подморозит и на дорогах образуется сильная гололедица.
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общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец
09:33 18.11.2021 (обновлено: 10:56 18.11.2021)
Москвичей предупредили о рекордном мокром снегопаде и штормовом ветре
Синоптик "Фобоса" Тишковец: ныряющий циклон принесет в Москву рекордный мокрый снегопад
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости.
В субботу в Центральной России выпадет до четверти месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос
" Евгений Тишковец
.
Ранее стало известно, что атмосферное давление в Москве рухнет в "барическую пропасть"
до рекордных 716 миллиметров ртутного столба.
"Однако это не все неприятности от ныряющего циклона, который в условиях слабо оттепельной погоды еще принесет с собой и аномальное количество осадков в смешанной фазе в виде мокрого снега и дождя — до 14-16 миллиметров, что составляет одну четвертую от всего месячного объема", — сказал синоптик.
Такие интенсивные ливневые осадки в это время года наблюдаются крайне редко. С момента открытия в 1948 году главной столичной метеостанции ВДНХ их фиксировали лишь в 1954-м (13,9 мм), 2004-м (15,2 мм) и 2010-м (10,5 мм).
"То есть в субботу, 20 ноября 2021 года, в Центральной России ожидается один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года с высокой вероятностью рекордного статуса", — добавил специалист.
Все это приведет к формированию довольно тяжелого снежного покрова высотой до семи сантиметров и плотностью до 170 килограммов на кубический метр, что влечет чрезмерную нагрузку на кровли и стропильные конструкции.
"Кстати, начнется преждевременное — на неделю раньше положенного по климату — формирование устойчивого снежного покрова, который, по всей видимости, продержится до весны", — уточнил метеоролог.
Порывы ветра во второй половине дня будут достигать штормовых 18-23 метров в секунду, а это нагрузка до 30 кг на метр квадратный поверхности, что чревато падением деревьев и рекламных конструкций.
Тишковец также отметил, что в ночь на воскресенье подморозит и на дорогах образуется сильная гололедица.