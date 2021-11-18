Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211118/pogoda-1759574365.html
Москвичей предупредили о рекордном мокром снегопаде и штормовом ветре
Москвичей предупредили о рекордном мокром снегопаде и штормовом ветре - РИА Новости, 18.11.2021
Москвичей предупредили о рекордном мокром снегопаде и штормовом ветре
В субботу в Центральной России выпадет до четверти месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T09:33
2021-11-18T10:56
общество
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758703242_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_0a6464f387dbab03420786a3da689d30.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В субботу в Центральной России выпадет до четверти месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее стало известно, что атмосферное давление в Москве рухнет в "барическую пропасть" до рекордных 716 миллиметров ртутного столба.Такие интенсивные ливневые осадки в это время года наблюдаются крайне редко. С момента открытия в 1948 году главной столичной метеостанции ВДНХ их фиксировали лишь в 1954-м (13,9 мм), 2004-м (15,2 мм) и 2010-м (10,5 мм). "То есть в субботу, 20 ноября 2021 года, в Центральной России ожидается один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года с высокой вероятностью рекордного статуса", — добавил специалист.Все это приведет к формированию довольно тяжелого снежного покрова высотой до семи сантиметров и плотностью до 170 килограммов на кубический метр, что влечет чрезмерную нагрузку на кровли и стропильные конструкции."Кстати, начнется преждевременное — на неделю раньше положенного по климату — формирование устойчивого снежного покрова, который, по всей видимости, продержится до весны", — уточнил метеоролог.Порывы ветра во второй половине дня будут достигать штормовых 18-23 метров в секунду, а это нагрузка до 30 кг на метр квадратный поверхности, что чревато падением деревьев и рекламных конструкций.Тишковец также отметил, что в ночь на воскресенье подморозит и на дорогах образуется сильная гололедица.
https://ria.ru/20211110/pogoda-1758473744.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758703242_210:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_0d45da8a2ba2f4bd6ca120e0ce37c312.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец
09:33 18.11.2021 (обновлено: 10:56 18.11.2021)
 
Москвичей предупредили о рекордном мокром снегопаде и штормовом ветре

Синоптик "Фобоса" Тишковец: ныряющий циклон принесет в Москву рекордный мокрый снегопад

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМужчина идет по Крымскому мосту в Москве
Мужчина идет по Крымскому мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В субботу в Центральной России выпадет до четверти месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее стало известно, что атмосферное давление в Москве рухнет в "барическую пропасть" до рекордных 716 миллиметров ртутного столба.
"Однако это не все неприятности от ныряющего циклона, который в условиях слабо оттепельной погоды еще принесет с собой и аномальное количество осадков в смешанной фазе в виде мокрого снега и дождя — до 14-16 миллиметров, что составляет одну четвертую от всего месячного объема", — сказал синоптик.
Такие интенсивные ливневые осадки в это время года наблюдаются крайне редко. С момента открытия в 1948 году главной столичной метеостанции ВДНХ их фиксировали лишь в 1954-м (13,9 мм), 2004-м (15,2 мм) и 2010-м (10,5 мм).
"То есть в субботу, 20 ноября 2021 года, в Центральной России ожидается один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года с высокой вероятностью рекордного статуса", — добавил специалист.
Сотрудники коммунальной службы убирают снег с площади у делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 21:03
Москвичам рассказали, какой погоды ждать зимой
Все это приведет к формированию довольно тяжелого снежного покрова высотой до семи сантиметров и плотностью до 170 килограммов на кубический метр, что влечет чрезмерную нагрузку на кровли и стропильные конструкции.
"Кстати, начнется преждевременное — на неделю раньше положенного по климату — формирование устойчивого снежного покрова, который, по всей видимости, продержится до весны", — уточнил метеоролог.
Порывы ветра во второй половине дня будут достигать штормовых 18-23 метров в секунду, а это нагрузка до 30 кг на метр квадратный поверхности, что чревато падением деревьев и рекламных конструкций.
Тишковец также отметил, что в ночь на воскресенье подморозит и на дорогах образуется сильная гололедица.
Опрос
Вы страдаете от метеозависимости?
Проголосовали:
7 ноября, 12:42
 
ОбществоМоскваЦентр "Фобос"Евгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:36Польша связала кризис на границе с подготовкой Россией атак против Киева
11:33Глава центра Чумакова назвал "КовиВак" подходящим для ревакцинации
11:33Приморского депутата Самсонова увезли из суда на скорой
11:31Ранее судимого калининградского подростка заподозрили в убийстве приятеля
11:30В Москве за сутки госпитализировали 937 пациентов с COVID-19
11:29Ученые доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
11:26Центр Чумакова запустил новые биореакторы для производства "КовиВака"
11:22В Кремле из-за COVID-19 отменили новогоднее представление
11:20Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:18В России выявили 37 374 новых случая заражения коронавирусом
11:18Вернувшийся из Египта мужчина умер в Подмосковье от отравления газом
11:17Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
11:17В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
11:17В России за сутки выписали 36 414 человек после COVID-19
11:14Премьер Польши предупредил Европу о наплыве миллионов мигрантов
11:13Рашкин заявил о готовности дать показания по инциденту с лосем
11:12СМИ: Украина впервые начала импортировать огурцы из России
11:11Роскомнадзор составил административные протоколы на Верзилова* и Баданина*
11:09В нескольких российских регионах заметили падение светящегося объекта
11:07Правительство одобрило субсидии производителям медицинского кислорода
Лента новостейМолния
Польша связала кризис на границе с подготовкой Россией атак против КиеваГлава центра Чумакова назвал "КовиВак" подходящим для ревакцинацииПриморского депутата Самсонова увезли из суда на скоройРанее судимого калининградского подростка заподозрили в убийстве приятеляВ Москве за сутки госпитализировали 937 пациентов с COVID-19Ученые доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19Центр Чумакова запустил новые биореакторы для производства "КовиВака"В Кремле из-за COVID-19 отменили новогоднее представлениеОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России выявили 37 374 новых случая заражения коронавирусомВернувшийся из Египта мужчина умер в Подмосковье от отравления газомНаибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19В России за сутки выписали 36 414 человек после COVID-19Премьер Польши предупредил Европу о наплыве миллионов мигрантовРашкин заявил о готовности дать показания по инциденту с лосемСМИ: Украина впервые начала импортировать огурцы из РоссииРоскомнадзор составил административные протоколы на Верзилова* и Баданина*В нескольких российских регионах заметили падение светящегося объектаПравительство одобрило субсидии производителям медицинского кислорода