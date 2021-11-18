https://ria.ru/20211118/pogoda-1759574365.html

Москвичей предупредили о рекордном мокром снегопаде и штормовом ветре

Москвичей предупредили о рекордном мокром снегопаде и штормовом ветре - РИА Новости, 18.11.2021

Москвичей предупредили о рекордном мокром снегопаде и штормовом ветре

В субботу в Центральной России выпадет до четверти месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T09:33

2021-11-18T09:33

2021-11-18T10:56

общество

москва

центр "фобос"

евгений тишковец

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В субботу в Центральной России выпадет до четверти месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее стало известно, что атмосферное давление в Москве рухнет в "барическую пропасть" до рекордных 716 миллиметров ртутного столба.Такие интенсивные ливневые осадки в это время года наблюдаются крайне редко. С момента открытия в 1948 году главной столичной метеостанции ВДНХ их фиксировали лишь в 1954-м (13,9 мм), 2004-м (15,2 мм) и 2010-м (10,5 мм). "То есть в субботу, 20 ноября 2021 года, в Центральной России ожидается один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года с высокой вероятностью рекордного статуса", — добавил специалист.Все это приведет к формированию довольно тяжелого снежного покрова высотой до семи сантиметров и плотностью до 170 килограммов на кубический метр, что влечет чрезмерную нагрузку на кровли и стропильные конструкции."Кстати, начнется преждевременное — на неделю раньше положенного по климату — формирование устойчивого снежного покрова, который, по всей видимости, продержится до весны", — уточнил метеоролог.Порывы ветра во второй половине дня будут достигать штормовых 18-23 метров в секунду, а это нагрузка до 30 кг на метр квадратный поверхности, что чревато падением деревьев и рекламных конструкций.Тишковец также отметил, что в ночь на воскресенье подморозит и на дорогах образуется сильная гололедица.

https://ria.ru/20211110/pogoda-1758473744.html

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общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец