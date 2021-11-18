https://ria.ru/20211118/pogoda-1759568556.html
Москвичам пообещали "барическую пропасть"
Москвичам пообещали "барическую пропасть" - РИА Новости, 18.11.2021
Москвичам пообещали "барическую пропасть"
Москвичей ждет так называемая барическая пропасть — к концу недели атмосферное давление упадет до рекордно низкого значения, рассказал РИА Новости ведущий... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T08:04
2021-11-18T08:04
2021-11-18T10:36
общество
москва
центр "фобос"
погода
евгений тишковец
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Москвичей ждет так называемая барическая пропасть — к концу недели атмосферное давление упадет до рекордно низкого значения, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ныряющий циклон "Ульрих", сформировавшийся в акватории Гренландского моря на стыке столкновения теплого течения Гольфстрим и холодного Лабрадорского течения, возьмет курс на Скандинавию. Первые двое суток этот атмосферный вихрь в среднем будет проходит по тысяче километров, а после поворотного пункта в Белом море, попав в мощное струйное течение, скорость которого в верхней тропосфере превышает 300 километров в час, ускорится и на скорости около 50 километров в час к 20 ноября выйдет глубоким центром на столичный регион", — пояснил он.В результате к полудню 20 ноября атмосферное давление в Москве опустится с 736 миллиметров ртутного столба до 716 — аномально низкой величины.По словам Тишковца, это почти на 30 единиц ниже нормы и существенно (на пять-шесть единиц) ниже абсолютного рекорда низкого давления для 20 ноября — 721,8 миллиметра ртутного столба (наблюдалось в 2008 году).Кроме того, циклон принесет с собой и аномальное количество осадков, продолжил Тишковец. По его словам, жителям столицы грозит один из сильнейших за последние 73 года мокрых снегопадов. Ветер во второй половине дня 20 ноября будет достигать штормовых 18-23 метров в секунду, что чревато падением деревьев, рекламных конструкций и тому подобным. В ночь на 21 ноября подморозит, на дорогах образуется сильная голодедица.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, москва, центр "фобос", погода, евгений тишковец
08:04 18.11.2021 (обновлено: 10:36 18.11.2021)
Москвичам пообещали "барическую пропасть"
Синоптик "Фобоса" Тишковец: атмосферное давление в Москве рухнет в "барическую пропасть"
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости.
Москвичей ждет так называемая барическая пропасть — к концу недели атмосферное давление упадет до рекордно низкого значения, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос
" Евгений Тишковец
.
"Ныряющий циклон "Ульрих", сформировавшийся в акватории Гренландского моря на стыке столкновения теплого течения Гольфстрим и холодного Лабрадорского течения, возьмет курс на Скандинавию. Первые двое суток этот атмосферный вихрь в среднем будет проходит по тысяче километров, а после поворотного пункта в Белом море, попав в мощное струйное течение, скорость которого в верхней тропосфере превышает 300 километров в час, ускорится и на скорости около 50 километров в час к 20 ноября выйдет глубоким центром на столичный регион", — пояснил он.
В результате к полудню 20 ноября атмосферное давление в Москве опустится с 736 миллиметров ртутного столба до 716 — аномально низкой величины.
По словам Тишковца, это почти на 30 единиц ниже нормы и существенно (на пять-шесть единиц) ниже абсолютного рекорда низкого давления для 20 ноября — 721,8 миллиметра ртутного столба (наблюдалось в 2008 году).
"Падение давления за сутки чрезвычайно интенсивное, около 20 миллиметров ртутного столба. Это как будто жители столицы поднимутся на трехсотметровую высоту, соизмеримую с такими небоскребами делового центра "Москва-Сити", как "Евразия" или "Москва". А уже в воскресенье давление резко подрастет до 731 миллиметра ртутного столба. То есть это будет ярко выраженная "барическая пила", что самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей", — подчеркнул специалист.
Кроме того, циклон принесет с собой и аномальное количество осадков, продолжил Тишковец. По его словам, жителям столицы грозит один из сильнейших за последние 73 года мокрых снегопадов. Ветер во второй половине дня 20 ноября будет достигать штормовых 18-23 метров в секунду, что чревато падением деревьев, рекламных конструкций и тому подобным. В ночь на 21 ноября подморозит, на дорогах образуется сильная голодедица.