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Генсеку ООН передали письмо главы МИД Белоруссии о ситуации с беженцами
Генсеку ООН передали письмо главы МИД Белоруссии о ситуации с беженцами - РИА Новости, 18.11.2021
Генсеку ООН передали письмо главы МИД Белоруссии о ситуации с беженцами
Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков сообщил, что генсеку организации Антониу Гутеррешу передано личное письмо главы МИД республики... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T22:12
2021-11-18T22:12
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владимир макеев
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МИНСК, 18 ноя - РИА Новости. Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков сообщил, что генсеку организации Антониу Гутеррешу передано личное письмо главы МИД республики Владимира Макея о ситуации вокруг беженцев."Дипломат рассказал, что накануне у него состоялась встреча с генеральным секретарем, во время которой и было передано личное письмо главы белорусского МИД о ситуации вокруг беженцев на западных границах Беларуси с изложением фактической официальной позиции Беларуси о тех шагах, которые предпринимаются по разрешению ситуации и оказанию содействия беженцам", - говорится в сообщении агентства Белта.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, в основном курдов, который насчитывал более 2 тысяч человек. Во вторник они предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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в мире, оон, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, владимир макеев, валентин рыбаков, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
22:12 18.11.2021
 
Генсеку ООН передали письмо главы МИД Белоруссии о ситуации с беженцами

Постпред Белоруссии Рыбаков: Гутеррешу передали письмо от Макея о кризисе с беженцами

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МИНСК, 18 ноя - РИА Новости. Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков сообщил, что генсеку организации Антониу Гутеррешу передано личное письмо главы МИД республики Владимира Макея о ситуации вокруг беженцев.
"Дипломат рассказал, что накануне у него состоялась встреча с генеральным секретарем, во время которой и было передано личное письмо главы белорусского МИД о ситуации вокруг беженцев на западных границах Беларуси с изложением фактической официальной позиции Беларуси о тех шагах, которые предпринимаются по разрешению ситуации и оказанию содействия беженцам", - говорится в сообщении агентства Белта.
На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, в основном курдов, который насчитывал более 2 тысяч человек. Во вторник они предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Беженцы с Ближнего Востока идут в центр временного содержания мигрантов, оборудованный в логистическом центре в пункте пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
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В миреООНБелоруссияМинскЛатвияАлександр ЛукашенкоВладимир МакеевВалентин РыбаковСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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