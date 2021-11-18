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Генсеку ООН передали письмо главы МИД Белоруссии о ситуации с беженцами

Генсеку ООН передали письмо главы МИД Белоруссии о ситуации с беженцами - РИА Новости, 18.11.2021

Генсеку ООН передали письмо главы МИД Белоруссии о ситуации с беженцами

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков сообщил, что генсеку организации Антониу Гутеррешу передано личное письмо главы МИД республики... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T22:12

2021-11-18T22:12

2021-11-18T22:12

в мире

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александр лукашенко

владимир макеев

валентин рыбаков

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МИНСК, 18 ноя - РИА Новости. Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков сообщил, что генсеку организации Антониу Гутеррешу передано личное письмо главы МИД республики Владимира Макея о ситуации вокруг беженцев."Дипломат рассказал, что накануне у него состоялась встреча с генеральным секретарем, во время которой и было передано личное письмо главы белорусского МИД о ситуации вокруг беженцев на западных границах Беларуси с изложением фактической официальной позиции Беларуси о тех шагах, которые предпринимаются по разрешению ситуации и оказанию содействия беженцам", - говорится в сообщении агентства Белта.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, в основном курдов, который насчитывал более 2 тысяч человек. Во вторник они предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211118/granitsa-1759695381.html

белоруссия

минск

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в мире, оон, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, владимир макеев, валентин рыбаков, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии