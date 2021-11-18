https://ria.ru/20211118/perepiska-1759684824.html

В МИД Франции возмутились публикацией переписки с Лавровым

В МИД Франции возмутились публикацией переписки с Лавровым - РИА Новости, 18.11.2021

В МИД Франции возмутились публикацией переписки с Лавровым

МИД Франции принял к сведению обнародование МИД РФ переписки российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с его французским и немецким коллегой и... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T17:43

2021-11-18T17:43

2021-11-18T18:00

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ПАРИЖ, 18 ноя – РИА Новости. МИД Франции принял к сведению обнародование МИД РФ переписки российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с его французским и немецким коллегой и считает, что это противоречит дипломатическим правилам.Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что в последнее время позиция Москвы, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в нормандском формате по урегулированию на Украине подвергаются искажению. В связи с этим министерство опубликовало переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом."Мы приняли к сведению решение министра иностранных дел России Лаврова обнародовать нашу переписку. Мы считаем такой подход противоречащим дипломатическим правилам и практике", - заявил представитель МИД Франции на брифинге в четверг.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20211118/perepiska-1759683341.html

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