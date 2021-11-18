https://ria.ru/20211118/peregovory-1759563715.html

В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана

В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана - РИА Новости, 18.11.2021

В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана

Переговоры секретаря Совбеза России Николая Патрушева и советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана носили откровенный и... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T02:34

2021-11-18T02:34

2021-11-18T09:39

в мире

сша

николай патрушев

москва

вашингтон

россия

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. Переговоры секретаря Совбеза России Николая Патрушева и советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана носили откровенный и конструктивный характер, сообщила пресс-служба Белого дома."Они обсудили несколько тем в повестке двусторонних отношений и вопросы, вызывающие озабоченность в международной повестке", — уточнили в американской администрации.В России переговоры также оценили как конструктивные. Как заявила пресс-служба Совбеза, Патрушев и Салливан договорились совместно работать над улучшением атмосферы российско-американских отношений и повышением доверия между двумя странами.Секретарь Совбеза и помощник президента США провели телефонный разговор накануне вечером. Он состоялся в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне.

https://ria.ru/20211103/berns-1757525258.html

сша

москва

вашингтон

россия

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в мире, сша, николай патрушев, москва, вашингтон, россия, джейк салливан