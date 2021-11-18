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В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана
В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана - РИА Новости, 18.11.2021
В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана
Переговоры секретаря Совбеза России Николая Патрушева и советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана носили откровенный и... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T02:34
2021-11-18T02:34
2021-11-18T09:39
в мире
сша
николай патрушев
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вашингтон
россия
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ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. Переговоры секретаря Совбеза России Николая Патрушева и советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана носили откровенный и конструктивный характер, сообщила пресс-служба Белого дома."Они обсудили несколько тем в повестке двусторонних отношений и вопросы, вызывающие озабоченность в международной повестке", — уточнили в американской администрации.В России переговоры также оценили как конструктивные. Как заявила пресс-служба Совбеза, Патрушев и Салливан договорились совместно работать над улучшением атмосферы российско-американских отношений и повышением доверия между двумя странами.Секретарь Совбеза и помощник президента США провели телефонный разговор накануне вечером. Он состоялся в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне.
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в мире, сша, николай патрушев, москва, вашингтон, россия, джейк салливан
02:34 18.11.2021 (обновлено: 09:39 18.11.2021)
В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана
Белый дом: переговоры Патрушева и Салливана носили откровенный и конструктивный характер